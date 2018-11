Nils Petersen, Ivan Klasnic, Wyton Rufer und Christian Schulz haben eine Gemeinsamkeit: Alle spielten mal für Werder. Aus diesem Grund liefern sie in der "Deichstube" jeweils fünf Thesen für den Saisonverlauf der Bremer ab. Bei allen nimmt Claudio Pizarro eine besondere Stellung ein: drei der vier Ex-Werderaner meinen, dass der Peruaner die Marke von 200 Bundesliga-Toren knacken wird. Schulz glaubt sogar, dass Pizarro noch ein Jahr an der Weser dranhängt.

"Schulle", der mittlerweile in der Regionalliga Nord für die zweite Mannschaft von Hannover 96 kickt, ist es dann auch, der eine These wagt, die Werder-Fans missfallen könnte: "Hannover 96 landet vor Werder – allerdings knapp! In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Eines für Werder und eines für 96. In dieser Saison haben die Roten die Nase vorn", erklärt Schulz.

