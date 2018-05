Nach Informationen von MEIN WERDER ist alles eingetütet. Harnik erhält einen Vertrag bis 2021, und er kostet Werder im Moment weniger als zwei Millionen Euro. Im Nachgang kann diese Summe auf knapp über zwei Millionen Euro steigen, wenn gewisse erfolgsabhängige Faktoren greifen.

Werder erhält für dieses Geld einen Stürmer, bei dem man weiß, was man bekommt. Martin Harnik, 30 Jahre alt, hat in 220 Bundesligaspielen 68 Tore geschossen und 35 vorgelegt. Das ist eine Torbeteiligung in fast jedem zweiten Spiel, für seinen letzten Klub Hannover 96 waren es in der abgelaufenen Saison neun Tore und drei Assists.