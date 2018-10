Das Heimspiel gegen Wolfsburg hat er verpasst, das Testspiel gegen Osnabrück und auch bei Per Mertesackers Abschiedsspiel am Sonnabend in Hannover konnte Martin Harnik nur vom Spielfeldrand zuschauen. „Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann“, sagte der 31-Jährige.

40.000 Zuschauer waren ins Stadion von Hannover 96 gekommen, wo Harnik bis zu seinem Wechsel nach Bremen selbst gespielt hatte. Für ihn war es selbstverständlich, trotz der Verletzung seinen Freund Mertesacker aus dem aktiven Profifußball zu verabschieden. „Wir haben immer gegenseitig unsere Wege verfolgt. Trotz all der Erfolge und der Geschichte, die er erlebt hat, hat Per sich nie verändert“, sagte Harnik.

An den Beginn ihrer Freundschaft vor zwölf Jahren kann sich der Österreicher noch bestens erinnern. „Ich war ein sehr junger Spieler, als ich bei Werder war. Per kam nach der WM 2006 und hat mich ein wenig unter seine Fittiche genommen“, erzählte Harnik. „Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbrachte an der Playstation zusammen gezockt, mal eine Pizza gegessen. Die Freundschaft hat gehalten.“