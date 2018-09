Florian Kohfeldt hatte im Vorfeld der Partie drei Veränderungen vorgenommen. Die wichtigste Personalie: Philipp Bargfrede blieb auf der Bank, für ihn rückte Nuri Sahin auf die Sechserposition – und erstmals in die Bremer Startelf in einem Pflichtspiel. Neben dem Ex-Dortmunder durften anders als in Augsburg auch Martin Harnik und der wiedergenesene Yuya Osako (Magen-Darm-Probleme) von Beginn an ran. Claudio Pizarro und Florian Kainz mussten dagegen auf die Bank, Milot Rashica stand nicht einmal im Kader.

Die Partie begann schwungvoll, beide Mannschaften suchten zunächst den Weg nach vorne. Die richtig guten Abschlüsse gelangen aber nur Werder. War der erste Versuch von Martin Harnik noch etwas zu schwach, probierte es wenige Sekunden später Maximilian Eggestein aus der Distanz – beide Male war Herthas Keeper Rune Jarstein zur Stelle.

Kurioser Führungstreffer

Kurz darauf wurde es dann kurios. Nuri Sahin brachte einen Freistoß wunderschön vor das gegnerische Tor, Niklas Moisander verlängerte den Ball in die Mitte, wo der Schuss von Theodor Gebre Selassie an die Latte gelenkt wurde. Den Abpraller hatte Jarstein dann eigentlich schon sicher, doch mit Fabian Lustenberger machte dessen eigener Mitspieler den Ball wieder scharf. Martin Harnik reagierte am schnellsten und drückte die Kugel mit der Hacke zur Führung über die Linie (11.).

Die gute Stimmung im Stadion ebbte jedoch schnell wieder ab – nicht etwa, weil es den schnellen Ausgleich gab, sondern weil die Fans in der Ostkurve am ligaweiten Stimmungsboykott teilnahmen. Und so schwiegen sie mehrheitlich aus Protest gegen die fortschreitende Spieltagszerstückelung, entsprechend der Anstoßzeit, für exakt 18:30 Minuten. Noch mitten in diese Ruhephase hinein gab es ein echtes Traumtor: Harnik nahm eine Kopfballvorlage von Sahin direkt und traf unhaltbar in den Winkel – allerdings stand er im Moment der Ballabgabe im Abseits (17.).

Harnik verpasst Doppelpack

Die Bremer ruhten sich keineswegs auf ihrer Führung aus, sondern setzten die Gäste auch weiterhin vehement unter Druck. Davy Klaassen hatte die Gelegenheit, den Vorsprung zügig auszubauen, beförderte den Ball aber über das Tor (23.). Knapp 60 Sekunden später setzte der Niederländer dann Harnik ein, der es erneut mit der Hacke probierte, dieses Mal aber an Jarstein scheiterte. Den Abpraller konnte der überraschte Klaassen nicht mehr entscheidend kontrollieren.

Und die Hertha? Die versuchte es zumindest, wieder etwas aktiver zu werden. Allzu gefährlich wurde es dabei für die Bremer jedoch nicht. Vedad Ibisevic tauchte kurz vor der Pause vor Jiri Pavlenka auf, verfehlte das Ziel jedoch deutlich (41.). Werder ließ den Ball indes auch weiterhin sehr gut laufen, verlagerte das Geschehen geschickt und wartete geduldig auf die nächste Möglichkeit zum 2:0. Und sie kam.

Veljkovic springt am höchsten

Nachdem Werder in Augsburg noch unmittelbar vor dem Pausenpfiff einen Treffer kassiert hatte, durfte nun selbst im Schlussspurt gejubelt werden. Wieder trat Nuri Sahin zu einem Standard an, dieses Mal war es eine Ecke. Nach seiner Hereingabe stieg Milos Veljkovic am höchsten und wuchtete den Ball unhaltbar in die Maschen (45.). Unter großem Beifall ging es für die Heimelf anschließend in die Kabine und so blieb eigentlich nur noch die Frage zurück, ob es den Bremern dieses Mal gelingen würde, nach einer starken ersten Halbzeit – die mit Abstand beste der bisherigen Saison – auch noch eine annähernd gelungene zweite nachzulegen.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hätte Werder tatsächlich fast erhöht. Harnik spielte Eggestein frei, der im Strafraum Richtung Tor zog, dann aber eine Mischung aus Torschuss und Ablage fabrizierte, sodass die Chance dahin war (47.). Quasi im Gegenzug probierte es erneut Ibisevic, der aber nur das Außennetz traf (49.). Wenig später war es dann aber passiert und es stand nur noch 2:1. Javairô Dilrosun war bei einem Konter auf der linken Seite freigespielt worden und zog aus eigentlich unmöglichem Winkel einfach mal ab. Der Ball zischte flach zwischen dem Pfosten und Jiri Pavlenkas Fuß hindurch ins kurze Ecke – da sah der Tscheche nicht gut aus (53.).

Kruse trifft vom Punkt

Nach einer Stunde war das Startelf-Debüt von Nuri Sahin dann beendet. Philipp Bargfrede kehrte auf seine angestammte Position zurück und sollte allein durch seine körperliche Präsenz dafür sorgen, dass Werders Mittelfeld wieder etwas mehr an Stabilität gewinnt. Die Berliner erhöhten weiter den Druck, wollten unbedingt den Ausgleich erzielen, doch mitten in diese Phase hinein erhielten die Bremer einen Elfmeter. Marvin Plattenhardt foulte Gebre Selassie im Strafraum, Max Kruse traf in unnachahmlicher Manier sicher zum 3:1 (66.).

Die Sicherheit kehrte danach sofort in Werders Spiel zurück. In der Defensive wurde kaum etwas zugelassen, der überragende Davy Klaassen begeisterte als Zweikämpfer und Ballverteiler. Der eingewechselte Florian Kainz verpasste mit einem Schlenzer gar das 4:1 (79.). Auf der Gegenseite vergab der ebenfalls eingewechselte Ex-Bremer Davie Selke den erneuten Anschluss (85.). Wiederum zwei Minuten später segelte ein abgefälschter Schuss von Osako knapp am Hertha-Tor vorbei. Kurz darauf war der erste Heimsieg der noch jungen Saison endgültig perfekt.

Kohfeldt holt den Startrekord

Der Rest war dann nur noch reine Zahlenspielerei. Florian Kohfeldt hat durch den Triumph endgültig den Startrekord von Otto Rehhagel aus dem Jahr 1981 geknackt und ist mit nunmehr 15 ungeschlagenen Heimpartien alleiniger Spitzenreiter. Für Werders Fans lohnte an diesem Abend aber vor allem der Blick auf eine andere Statistik – nämlich auf die Tabelle. Zumindest für 24 Stunden belegen die Bremer Platz zwei hinter dem FC Bayern München.