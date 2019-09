Gegen Augsburg kam er noch zu einem Kurzeinsatz für Werder, doch das war wohl Martin Harniks Abschiedsvorstellung. Wie das „Hamburger Abendblatt“ am Sonntagabend berichtete, verleihen die Bremer den Stürmer an ihren Erzrivalen Hamburger SV. Demnach soll der 32-Jährige für ein Jahr ohne Leihgebühr beim HSV spielen. Sollten die Hamburger in die erste Liga aufsteigen, würde eine Kaufoption greifen.

Der Deal soll am Montag rechtzeitig vor dem Transferschluss besiegelt werden. Am Mittwoch könnte der gebürtige Hamburger Harnik erstmals beim HSV mittrainieren. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte während der Saisonvorbereitung erklärt, dass Harnik weit weg von einem Startelfplatz sei. Der Routinier konnte danach die Jokerrolle akzeptieren oder sich einen neuen Verein suchen, was er nun offenbar getan hat.

Den Artikel des „Abendblatts“ gibt es hier.