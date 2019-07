Es gibt sicher angenehmere Gespräche als das, was zwischen Florian Kohfeldt, Frank Baumann und Martin Harnik im österreichischen Zillertal stattgefunden hat. Am Ende des Trainingslagers haben Trainer und Sportchef die Rolle erläutert, die Harnik bei Werder in der kommenden Saison erwartet. Die eines Jokers, der reinkommt, wenn die spielerischen Mittel nicht mehr reichen, wenn eher die Brechstange erforderlich ist. Als Stammkraft sei Harnik nicht eingeplant.

Baumann hat das Gespräch am Donnerstagvormittag einer kleinen Runde von Journalisten erläutert und einen Vergleich gezogen, wie die Botschaft bei Harnik angekommen sein mag. Die Journalisten sollen sich vorstellen, so Baumann, ihr Chef würde ihnen mitteilen, ihre Position künftig mit einem anderen Journalisten zu besetzen.

Harnik macht sich Gedanken

Der Vergleich taugt nur bedingt. Man muss sich um Harnik keine Sorgen machen, in seiner Karriere dürfte er ein paar Millionen Euro zusammengespielt haben. Und doch wird es kein Mensch gerne hören, dass seine Dienste nur noch als Aushilfskraft erwünscht sind. Das kratzt am Ego und tut weh, egal in welchem Job oder Einkommensklasse.

„Martin hat das aufgenommen und seine Sicht dargelegt„, sagt Baumann über das Gespräch. „Dass er das ein Stück weit anders sieht, ist normal. Er muss sich erst mal Gedanken machen. Es ist keine Entscheidung, die man direkt im Gespräch trifft.“ Harnik würde sich jetzt überlegen müssen, wo er seine Zukunft sieht. Er solle sich mit seinem Berater zusammensetzen, mit seiner Familie, so Baumann. Und dann eine Entscheidung treffen.

Druck liegt beim Spieler

Es war Kohfeldt, der die Personalie Harnik zum Thema gemacht hat. „Man muss ehrlich sagen, dass er von einem Startelfplatz ziemlich weit weg ist“, sagte Kohfeldt zum Abschluss des Trainingslagers. Ein Satz, der wenig Spielraum für Interpretationen lässt. Damit hat Werder selbst das Heft des Handelns in die Hand genommen und die Agenda gesetzt. Bevor es Harnik tun und seiner Unzufriedenheit Ausdruck verleihen konnte. Der Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen, liegt jetzt beim Spieler.

Dass es zu dieser Situation kommt, obwohl Harnik erst vergangene Saison einen Vertrag bis 2021 unterschrieben hatte, überrascht nicht wirklich. Bereits in der Rückrunde war er immer mehr zur Teilzeitkraft geworden. Acht Einsätze waren es in der Rückrunde, die Einsatzzeiten wurden kontinuierlich weniger. Für beide Seiten keine befriedigende Situation. Kommende Saison, hat Kohfeldt deutlich gemacht, wäre seine Rolle eine ähnliche.

Viel Konkurrenz in der Offensive

Das liegt zum einen daran, dass sich Milot Rashica schneller als erwartet als unverzichtbar erwiesen hat. Dass Johannes Eggesteins Entwicklung zügig vonstatten ging. Dass Josh Sargent kommende Saison vermehrt spielen soll. Und dass mit Niclas Füllkrug ein weiterer Stürmer gekommen ist. Und dann ist da noch Claudio Pizarro, ebenfalls als Joker für besondere Momente eingeplant. Es ist eng in Werders Offensive, was wiederum Frust bei den Spielern zu Folge haben dürfte, die wenig bis gar nicht zum Einsatz kommen.

Das wissen sie bei Werder, und erwarten deshalb ein Bekenntnis von Harnik – zum Verbleib oder einem Wechsel. Falls Harnik bleibt, müsse er das jedoch aus Überzeugung tun, obwohl er meistens auf der Bank sitzen wird. „Es ist für das Klima einer Mannschaft extrem wichtig, nicht zu viele unzufriedene Spieler im Kader zu haben, die sich mit ihrer Rolle nicht identifizieren", sagt Baumann.

Die Entscheidung, ob er in Bremen bleibt oder eine neue Herausforderung sucht, liegt bei Harnik. Zeitlichen Druck gibt es nicht. „Man kann nichts erzwingen, deswegen gibt es kein Zeitlimit„, sagt Baumann. „Wir müssen schauen, was an Angeboten für ihn reinkommt. Wenn etwas Passendes dabei ist für uns und ihn, kann es sein, dass er uns verlässt.“ Bei Werder gehen sie davon aus, dass der 32-Jährige sich für diese Option entscheidet.