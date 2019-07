Hamburgs Trainer Dieter Hecking hatte in den vergangen Tagen mit seinen Äußerungen zu Martin Harnik die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Werder-Stürmers zum HSV noch einmal angeheizt: „Martin ist ein Stürmer, der weiß, wie es geht. Er hat seine Tore immer gemacht und das sind immer gefragte Leute auf dem Markt“, so Hecking. Dass Werder Harnik bei einem passenden Angebot ziehen lässt, ist auch unlängst bekannt. In den Planungen von Werder-Coach Florian Kohfeldt spielt der 32-Jährige keine große Rolle mehr.

Die Hoffnung, es könnte jetzt alles ganz schnell gehen mit dem Wechsel bremst nun aber HSV-Manager Jonas Boldt ein. Beim Radiosender NDR 90,3 sagte er: „Martin ist in der Tat immer ein Mann für Tore, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der aktuellen Konstellation realisierbar ist.“

Werder will dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro Ablöse für den Stürmer kassieren. Das allein ist für den Hamburger Zweitligisten schon eine beträchtliche Summe. Dazu kommt Harniks Gehalt, der in Bremen über einen gut dotierten Vertrag bis 2021 verfügt. In Hamburg wurde die Gehaltsstruktur des Kaders gerade erst deutlich nach unten geschraubt. Bei einem möglichen Wechsel müsste Harnik wohl Einbußen in Kauf nehmen. Auf der finanziellen Seite gibt es also gleich zwei mögliche Knackpunkte, die einen Transfer verhindern könnten.