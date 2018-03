Thomas Delaney überzeugt als Mentalitätsspieler und Zweikämpfer im Werder-Mittelfeld. (Nordphoto)

Es ist ein bisschen still geworden um Thomas Delaney. Der Däne hat vor etwas mehr als einem Jahr seinen Dienst in Bremen angetreten und sich erstaunlich schnell akklimatisiert. So schnell, dass Delaney sofort zu einem Hoffnungsträger wurde und zu einem Leistungsträger während des Höhenflugs in der Rückrunde der vergangenen Saison. Es waren Spiele wie gemalt für einen Spieler wie Delaney. Werder spielte aus einer Außenseiterposition heraus, mit einem eher reaktiven Ansatz – und Delaney in den Überlegungen des damaligen Trainers Alexander Nouri auf der Sechs oder in der Halbspur. Die Planstellen sind auch ein Jahr später dieselben. Aber Werders Fußball hat sich verändert.

Die Mittelfeldformation ist immer noch dynamisch gewählt, mit kraftvollen, aggressiven Spielern, die sich über den Kampf und die Leidenschaft definieren. Und Delaney ist dafür immer noch ein Prototyp. Aber die totale Dominanz auf dem Platz, die der Däne in den ersten Monaten seiner Zeit in Bremen ausstrahlte, hat ein wenig eingebüßt. Delaney spielt eine Saison mit guten und schlechten Momenten. 24 Bundesligaspiele hat er bislang absolviert, kein Bremer Feldspieler hat mehr. 23-mal stand er dabei in der Startelf, nur im Heimspiel gegen Wolfsburg saß er zunächst auf der Bank. Die Rückrundenpartie gegen Hoffenheim verpasste er wegen einer Muskelverletzung komplett. Delaney ist auch in dieser Saison die Konstante im Bremer Spiel und einer jener Spieler, an denen sich die Mannschaft immer wieder aufrichten kann.

„Wir haben mehrere Antreiber auf dem Platz. Man kann diese Aufgaben nicht an einem Einzelnen festmachen“, sagt Maximilan Eggestein. Der 21-Jährige ist so etwas wie der Aufsteiger dieser Saison und zusammen mit Bargfrede und Delaney derjenige, der das Bremer Mittelfeldtrio bildet. „Wir ergänzen uns da ganz gut“, findet Eggestein. Zuletzt hat es aber ein bisschen im Spiel mit dem Ball gehapert. Werders Mittelfeldspieler hatten Probleme mit dem Erkennen und Besetzen freigezogener Räume. Das wiederum hatte auch viel mit den letzten Gegnern von Werder zu tun. Schalke, Freiburg und Hamburg reagierten sehr eindeutig auf Werders Angriffsmuster und hielten Raum und Zeit ebenso begrenzt wie die mögliche Tiefe im Spiel – für Werders Spieler in den Halbspuren, Eggestein und Delaney, und deren Läufe war das ein Problem.

Harter Zweikämpfer, fairer Sportsmann

Darauf wird sich Werder mit seinem eher spielerischen Ansatz auch in Zukunft einstellen müssen. Florian Kohfeldts Mannschaft ist mit ihrem Spielstil in der Bundesliga mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel. Dem Team tut der aktive Ansatz gut, einige Spieler konnten ihre Stärken aber in dem eher reaktiven Spiel vor Kohfeldt eine Spur mehr einbringen. Delaney ist kein Stratege im klassischen Sinn, kein ruhiger Ballverteiler oder einer, der den Rhythmus variiert oder besonders kreativ wäre.

Aber er ist ungeheuer wertvoll im Pressing, bringt Zweikampfhärte und Geduld mit. Und ein gewisses Charisma. Delaney bleibt nach einem Foul nicht lange liegen. Das imponiert nicht nur den Fans, sondern macht auch Eindruck beim Gegner. Der moderate Umgang mit den Gegenspielern und auch den Schiedsrichtern ist eine gern unterschätzte Fähigkeit eines Spielers, die doch so viel beiträgt zu einem vernünftigen Spielverlauf und zum Charakter einer Partie. Sportsmanship nennen das die Engländer.

Spiele mit Bremer Beteiligung sind kaum einmal Wildwest-Veranstaltungen wie bei einigen anderen Teams. Natürlich langen auch Werders Profis hin, Delaney ganz besonders. Aber Werder ist nicht ganz zufällig die Mannschaft der Liga, die als einzige bisher weder einen Platzverweis noch eine Sperre wegen der fünften Gelben Karte hat hinnehmen müssen.