"Dazu möchte ich mich wirklich nicht äußern", sagte Freund in der Sendung "Sport und Talk" des österreichischen Senders "Servus TV". "Wir sind dabei, eine gute Mannschaft für den Sommer aufzustellen. Wir werden sehen, was noch bei den Abgängen passiert. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir auch nächste Saison wieder eine gute Mannschaft haben werden."

Dementieren wollte Freund die Gerüchte um Werders Mittelfeldspieler nicht, aber eben auch nicht weiter befeuern. "Ich will mich nicht an Spekulationen beteiligen", betonte Salzburgs Sportdirektor. "Fakt ist, dass wir eine sehr gute Mischung haben und das ist auch ein Grund für den aktuellen Erfolg. Das wollen wir auch in Zukunft so machen. Nur dann können die Jungen auch wachsen. Es ist wichtig, dass wir immer gute Transfers tätigen."

Der Vertrag von Zlatko Junuzovic läuft zum Ende der aktuellen Saison aus, noch steht nicht fest, ob der 30-Jährige dem Verein darüber hinaus erhalten bleiben wird. Nach Informationen von MEIN WERDER haben auch Klubs aus den USA Interesse an dem ehemaligen Nationalspieler. Zlatko Junuzovic selbst hatte am vergangenen Freitag nach der Partie gegen Hannover erklärt, dass es momentan noch nichts zu vermelden gebe. Stattdessen müsse man sich "noch ein paar Wochen gedulden", hatte er erklärt.