"Benny hat mir ein paar Tipps gegeben, was man in solchen Situationen tun muss. Daran habe ich mich gehalten. Das hätte sonst auch schlimmer ausgehen können", wird Kruse in der "AutoBild" zitiert.

Der Vorfall sei auch ein Grund gewesen, das "Max Kruse Racing-Team" zu gründen, sagte der Werder-Stürmer. "Denn wir veranstalten auch Sicherheitstrainings für Firmen und Verbände", erklärte Kruse. Auch das Werder-Team hatte im Trainingslager in Österreich einen Ausflug zu einem Fahrsicherheitstraining in Innsbruck unternommen, das das Racing-Team organisierte.

Weiter heißt es, Kruse könne bald zusammen mit Leuchter ein Rennen bestreiten. Nach seiner Karriere als Profi-Fußballer wolle der 30-Jährige selbst bei dem ein oder anderen Event am Steuer sitzen. Als Möglichkeit wird das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring genannt.

