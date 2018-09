Sahin im Interview mit "Werder.de"

"Hatte mit Kruse einen netten Abend"

mw

Nuri Sahin hat im Interview mit "Werder.de" darüber gesprochen, was für den Wechsel an die Weser ausschlaggebend war, was er über Werders Ziele denkt und welche Legende er mit dem Verein verbindet.