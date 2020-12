Darauf hatte man beim Linzer ASK mehr als 15 Jahre warten müssen: Ein lupenreiner Hattrick kommt auch im österreichischen Fußball nicht so oft vor, nun sorgte Johannes Eggestein für einen solch besonderen Moment. Im Pokalspiel gegen ASK Elektra Wien erzielte die Leihgabe aus Bremen alle drei Tore gegen den Viertligisten, und das schon in der ersten Halbzeit. Der LASK steht damit im Viertelfinale. Eggestein traf in der 2., der 16. und der 35. Minute und erzielte nun bereits zwölf Tore in 15 Pflichtspielen, und das national wie international.

Der Linzer Trainer Dominik Thalhammer erklärte nach dem Spiel: „Wir haben einen guten Start ins Spiel gefunden, sind rasch mit 3:0 in Führung gegangen. Danach haben wir es verabsäumt, das Spiel weiter schnell zu machen und unsere individuellen Ballbesitzzeiten waren zu lange. Aber wir sind eine Runde weiter, das ist im Cup die Hauptsache.“ Werder will das dann kommende Woche beim Zweitligisten Hannover ebenfalls schaffen.