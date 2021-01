Kohfeldt: „Es ist eine besondere Saison, das dürfen wir nicht vergessen. Schaut mal nach München oder nach Dortmund, selbst dort wird das Ergebnis gerade absolut in den Vordergrund gestellt, weil alles etwas schwieriger geworden ist.“ (Andreas Gumz)

Der Seufzer von Florian Kohfeldt konnte und sollte auch gar nicht überhört werden. Der Coach des SV Werder Bremen war bei der Video-Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 18.30 Uhr) gefragt worden, ob es sich denn überhaupt lohnen würde, schon zur ersten Halbzeit den Fernseher einzuschalten. Schließlich habe Werder gegen Augsburg so fürchterlich defensiv begonnen, dass man sich als Fan das Zuschauen besser erspart hätte. „Aber am Ende haben wir souverän 2:0 gewonnen“, hob Kohfeldt hervor und empfahl den zugeschalteten Journalisten einen Blick an die anderen Bundesliga-Standorte: „Es ist eine besondere Saison, das dürfen wir nicht vergessen. Schaut mal nach München oder nach Dortmund, selbst dort wird das Ergebnis gerade absolut in den Vordergrund gestellt, weil alles etwas schwieriger geworden ist.“

Kohfeldt meinte damit natürlich die Folgen der Corona-Pandemie. Die Belastung der Spieler ist durch die verkürzte Sommer- und die weggefallene Winterpause eine ganz andere als sonst. Die Kader mussten den geschrumpften wirtschaftlichen Möglichkeiten angepasst werden. Einige Clubs kämpfen ums Überleben. Werder wird immer wieder nachgesagt, auch dazu zu gehören. Aber selbst die Topvereine müssen aufpassen, ihre sportlichen Ziele nicht zu verpassen, weil es dann finanziell sehr eng werden könnte.

Der Druck ist also groß. Und da Werder als Fast-Absteiger in die Saison gegangen ist – und Kredite und eben nicht neue Spieler den Club retten müssen, stellte Sportchef Frank Baumann einen Spieltag vor Ende der Hinrunde als Tabellenzwölfter mit 18 Punkten fest: „Wir können bisher soweit zufrieden sein.“ Mit dem Erreichen des Pokal-Achtelfinales sowie sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und elf auf einen Abstiegsplatz „sind wir absolut im Soll, wenn nicht sogar etwas mehr als im Soll“, merkte auch Kohfeldt an.

Doch die Zufriedenheit hat Grenzen. Kohfeldt will möglichst bald wieder offensiver denken – vielleicht sogar schon ein bisschen in Mönchengladbach. „Das Spiel gegen Augsburg hat uns viel Vertrauen gegeben, denn es war ein Druckspiel, und wir haben es in unsere Richtung gezogen“, sagte der Coach und wünschte sich: „Wir sollten jetzt einen Tick mehr Sicherheit und Vertrauen haben. Nur die Bälle nach vorne zu schlagen wie in der ersten Halbzeit gegen Augsburg, das wird in Gladbach nicht reichen.“

Als Blaupause gilt das letzte Aufeinandertreffen mit der Borussia, als Werder Ende Mai tief im Abstiegskampf steckend ein bemerkenswert verdientes Unentschieden holte. Es wäre sogar mehr drin gewesen – Kohfeldts erster Sieg gegen Mönchengladbach. Die Borussia ist neben dem FC Bayern der einzige Bundesligist, gegen den der Coach noch keinen Dreier landen konnte. „Ich kenne die Statistik“, gestand Kohfeldt, der diese Zahlenspielchen sonst gerne ignoriert. „Das ist eben eine Top-Mannschaft“, so der Coach. Aktuell ist es sogar ein Champions-League-Achtelfinalist. Mit einem Lars Stindl im Angriff, den Kohfeldt mit seinem einstigen Topstar Max Kruse verglich. „Das sollte alles über meine Wertschätzung für ihn aussagen.“ Trotzdem gehe es darum, das Spiel zu gewinnen. „Wir werden es versuchen“, versprach Kohfeldt – und es wird ihm am Ende egal sein, ob das mit oder ohne ansehnlicher erster Halbzeit gelingen wird. Hauptsache punkten.