Eine so zähe Wartezeit wie die von Johannes Eggestein bei Werder schien unwahrscheinlich, heißt es in der aktuellen "11Freunde"-Ausgabe. Gemeint ist der Durchbruch des Nachwuchsstürmers bei den Werder-Profis. Mittlerweile geht der 20-Jährige in seine dritte Spielzeit als Profi. Regelmäßige Einsätze im Bundesliga-Team gab es jedoch noch nicht. Noch nicht einmal ein Tor.

Bei einem renommierten Jugendpokal in Niedersachsen 2011 schoss sich der jüngere der Eggestein-Brüder auf die Wunschzettel sämtlicher Vereine in Deutschland und wurde von der U15 berufen. Selbst Liverpool und Manchester United klingelten bei ihm durch. Doch der Blondschopf blieb zunächst beim TSV Havelse. "Ich hatte doch alles da. Meine Freunde, meine Familie, Fußball", wird er zitiert. Erst 2013 wechselte er zu Werder, wo auch sein älterer Bruder Maximilian schon spielte.

