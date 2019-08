Tim Borowski dürfte schon dafür sorgen, dass die Werder-Profis diesen Pokalgegner nicht unterschätzen. Der heutige Co-Trainer stand genau wie der aktuell verletzte Philipp Bargfrede in der Startelf, als sich die Bremer im Juli 2011 beim damaligen Drittligisten 1. FC Heidenheim bis auf die Knochen blamierten und in der ersten Runde des DFB-Pokals ausschieden. Am Sonntagabend bekam Werder nun erneut Heidenheim zugelost. Der Gegner ist aber inzwischen zweitklassig, und die Bremer können dieses Mal auf den Heimvorteil bauen. Sie empfangen die Heidenheimer zum Zweitrundenduell am 29. oder 30. Oktober im Weserstadion. Der genaue Termin wird noch festgelegt.

Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder, der die Lose im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zog, bescherte dem Bundesligisten also eine machbare Aufgabe. Trainer Florian Kohfeldt warnte allerdings sogleich davor, vorzeitig für das Achtelfinale zu planen: „Heidenheim ist ein gefährlicher Gegner. Es ist ein Spitzenteam aus der zweiten Liga, aber dennoch haben wir reelle Chancen, in die nächste Runde zu kommen.“ Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, der schon 2011 beim Pokalcoup gegen Werder im Amt war, auf dem neunten Tabellenrang. In der vergangenen Pokalsaison schafften es die Heidenheimer ins Viertelfinale, wo sie unglücklich mit 4:5 beim FC Bayern verloren.

„Heidenheim ist eine Top-Mannschaft der zweiten Liga. Im letzten Jahr haben sie ihre Klasse im Pokal gezeigt“, betonte Frank Baumann. Werders Sportchef zeigte sich genau wie Kohfeldt erfreut darüber, dass das Spiel im Weserstadion ausgetragen wird und sagte: „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden.“ Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein sprach von einem „tollen Los“ und erklärte: „Ich freue mich auf ein paar bekannte Gesichter, sage aber, dass unser Anspruch nur sein kann, eine Runde weiterzukommen.“ Gemeint sind die Heidenheimer Marnon Busch, Norman Theuerkauf, Oliver Hüsing und Patrick Mainka, die allesamt eine Werder-Vergangenheit haben. Immer noch im Kader des Zweitligisten steht übrigens auch Marc Schnatterer, der 2011 das 2:1-Siegtor gegen die Bremer schoss.

Alle Zweitrundenspiele in der Übersicht:

Werder - 1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt