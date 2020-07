Der Werder-Bus bei der Ankunft am Heidenheimer Stadion. Nach der Partie wurde das Fahrzeug mit einer Flasche und Steinen beworfen. (gumzmedia/nordphoto)

Mit Musikbox in der Hand tanzten mehrere Werder-Profis nach dem geschafften Klassenerhalt zum Mannschaftsbus, doch die Party wurde am späten Montagabend jäh gestört. Heidenheimer Fans, die eigentlich ihre Mannschaft verabschieden wollten, bespritzten die Bremer mit Bier und bepöbelten sie. Bei Twitter kursiert ein Video, das den Vorfall zeigt. Anschließend bewarfen die Heidenheimer Anhänger den Werder-Bus mit einer Flasche und Steinen, wie das Polizeipräsidium Ulm am Montagmorgen mitteilte. Ein 28-Jähriger, der die Flasche geworfen haben soll, und ein mutmaßlicher Steinewerfer im Alter von 29 Jahren seien ermittelt worden, schreibt die Polizei. An dem Bus zersplitterte die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Seitenfensters, das Fahrzeug brachte die Bremer aber noch zum Flughafen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Bei Werder wird derzeit noch überlegt, ob der Verein Anzeige erstattet.

In der Polizeimeldung wird die Stimmung am Heidenheimer Stadion als „aggressiv und aufgeheizt“ beschrieben. Insgesamt seien 200 Heidenheimer Fans dort gewesen, etwa die Hälfte von ihnen sei zum Bremer Mannschaftsbus gelaufen, als die feiernden Werder-Spieler zu sehen waren. Laut Polizei drängten Einsatzkräfte die Fans ab und setzten dabei Pfefferspray ein. Ein Polizeihund soll einen Fan gebissen haben, der Fan sei der Polizei bislang aber nicht bekannt. Bereits vor dem Vorfall mit dem Mannschaftsbus wurde laut Polizei ein Kameramann vor dem Stadion von einer Flasche getroffen und leicht verletzt. Nachdem der Werder-Bus den Parkplatz verlassen hatte, habe sich die Lage schnell beruhigt, teilte die Polizei mit.

Schon während des Spiels war es auf der Tribüne turbulent zugegangen. Die Heidenheimer Delegation hatte während des Hinspiels mit Kuhglocke und Tröte Lärm gemacht, im Rückspiel kamen noch eine Bratpfanne und eine laute Sirene dazu. Mitte der zweiten Halbzeit tauchten dann plötzlich etwa 50 Heidenheimer Fans, darunter viele Frauen und Kinder, auf der Tribüne auf. Sie mussten das Stadion direkt wieder verlassen, das Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga erlaubt schließlich keine Zuschauer. Gut möglich, dass Heidenheim wegen dieses kuriosen Vorfalls eine Strafe droht.