Gewohnter Arbeitsplatz, neue Bedingungen: Reporter Malte Bürger war live bei Werders Heimspiel gegen Leverkusen dabei und ­erlebte hautnah, wie sich eine Bundesligapartie ohne ­Zuschauer anfühlt. (Malte Bürger)

Der Blick ist kritisch. Die Dame nimmt ihren Job wahrhaft ernst. Immer wieder lässt sie ihre Augen über die Tribüne wandern und achtet auf jede noch so kleine Ungenauigkeit. Es dauert nicht lange, da ist sie mitten in einen Streit mit einem Medienvertreter verwickelt. Dieser hatte seinen Mund-Nase-Schutz abgenommen, da ihm die Brille beschlug – doch die Frau von der Sicherheit kennt da keine Gnade. Vorschrift ist nun einmal Vorschrift. Beide Seiten tauschen noch ein paar deutlichere Worte aus, dann kehrt wieder Ruhe ein.

Zumindest halbwegs. Dieser außergewöhnliche Abend im Weserstadion fördert nämlich allerlei neue Erkenntnisse zutage. Wo sonst enthusiastisch geschrien und gesungen wird, bietet sich nun Raum für sonst unbeachtete Kleinigkeiten. Vögel zwitschern ausgelassen. Im Hintergrund knarzt ein Walkie-Talkie, zwei Stadionmitarbeiter tauschen sich ausgiebig darüber aus, wie möglichst schnell eine Werbebande repariert werden kann. Fünf Meter vor den Presseplätzen tuscheln die Leverkusener Auswechselspieler mit allem gebotenen Sicherheitsabstand darüber, wie Werders Abwehr zu bezwingen ist. Auf dem Rasen gibt es den Soundtrack der Dorfplätze. „Ey, Schiri“, „Was willst du denn???“ und natürlich das obligatorische „Jaaaaaaaa“ nach einem Torerfolg. Die Bundesliga tickt also im Kern gar nicht so anders als die Kreisklasse.

Eine leere Hülle

So richtig schön ist diese Erkenntnis nicht. Werders erstes Geisterspiel wirkt wie eine leere Hülle, es fehlt an allem, was diesen Sport so liebens- und leidenswert macht. Das Herz, die Seele. Die Liga mag wieder in Bremen sein, der Fußball ist es nicht. Stadionsprecher Arnd Zeigler begleitet ein Programm, das dieses ganze Dilemma offenbart. Als er die Aufstellung verliest, fehlen die Chöre der Fans als Antwort. Grün-weiße Hymnen versanden in der Belanglosigkeit. Dort, wo es sonst kribbelt, ist nun ein unbefriedigendes Nichts. Zeigler weiß die Leere geschickt zu nutzen. „Und mit der Nummer 12 – das seid auch ihr“, leitet er ein, „danke, dass ihr zu uns steht, wo immer ihr auch gerade seid.“ Ähnlich bemerkenswert geht er später mit dem Moment um, in dem er normalerweise die Zuschauerzahl verkündet. „Wir bedanken uns bei 42 100 Zuschauern fürs Zuhausebleiben.“

Knapp 300 Menschen sind dann aber doch dabei. „Jetzt brauche ich noch einmal kurz Ihre Stirn“, hatte der Mann am Eingang gesagt, ehe er sein Fieberthermometer in die Höhe hielt. Einen Piepton und 36,2 Grad Celsius später öffnete der Kontrolleur endgültig den Vorhang zu diesem skurrilen Schauspiel unter Flutlicht. Auch fünf Tore können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Schönheit eines Bildes immer auch aus den Details ergibt. Die Geisterspiele haben dem Fußball den Stecker gezogen – wo das Musikfernsehen einst in der Lage war, daraus ein Kunstwerk zu machen, gleicht der Profikick einem Kinderbild, das erst einmal richtig herum an die Kühlschranktür gepinnt werden muss.

Wenig später ist der Spuk vorbei. Noch während die Pressekonferenz auf der Großleinwand gezeigt wird, gehen im Stadion die Lichter aus. Der Vorhang ist gefallen, der Applaus bleibt aus. Zugaben wird es trotzdem geben. Von einem Stück, das eigentlich niemand sehen will.