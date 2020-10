Die Ostkurve bleibt gegen Bielefeld wieder leer. (nordphoto / gumzmedia)

Was vor knapp zwei Wochen gut funktioniert hatte, sollte sich am Sonnabend eigentlich wiederholen. Wie schon beim ersten Heimspiel gegen Hertha BSC hatte Werder geplant, auch dieses Mal gegen Arminia Bielefeld 8500 Zuschauer ins Weserstadion zu lassen. Doch daraus wird nichts. Weil der Grenzwert von 35 Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in der Stadt Bremen überschritten wurde, hat der Senat entschieden, dass die Partie ohne Publikum stattfindet.

„Das hat nichts mit schlechten Erfahrungen beim letzten Spiel zu tun. Aber der Fußball hat sich diese Regeln gegeben“, erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Bei Werder waren die Vorbereitungen für das Heimspiel gegen den Aufsteiger bereits in vollem Gange, nun wurde eine Vollbremsung eingelegt. Den Verein trifft das aber nicht völlig unvorbereitet. „Diese Tendenz hat sich seit Mittwochnachmittag angedeutet. Heute Nachmittag hat mir die Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard dann die Situation bestätigt„, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess Grunewald am Donnerstag. “Wir bitten für die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung bei allen Zuschauern, Partnern und Zulieferern um Verständnis. Die gegenwärtige Situation ist für alle eine echte Herausforderung.“

Jene Fans, die ursprünglich eine Karte für das Spiel zugelost bekommen hatten, erhalten nun von Werder eine Info-Mail zum Senatsbeschluss, entstandene Ticketkosten werden erstattet. Durch die recht frühe Entscheidung seitens der Politik kann der Verein organisatorische Ausgaben einsparen, Hubertus Hess-Grunewald machte aber keinen Hehl daraus, dass ein Spiel mit Besuchern aus finanzieller Hinsicht ganz angenehm gewesen wäre. „Wenn wir ohne Zuschauer spielen, ist der Erstattungsanspruch der Dauerkarteninhaber höher. Wenn wir mit Zuschauern spielen, haben wir zwar nicht automatisch mehr Einnahmen, reduzieren aber den Erstattungsanspruch“, rechnete er vor. „Ein Spiel mit Zuschauern ist immer noch lukrativer als gänzlich ohne zu spielen.“

Hess-Grunewald regt Umdenken an

Trainer Florian Kohfeldt wollte es derweil nicht überbewerten, dass nun doch kurzfristig das nächste Geisterspiel ansteht. „Wir haben eine sehr gesunde Haltung dazu entwickelt. Es bringt in diesen Zeiten sehr wenig, die Rahmenbedingungen zu hinterfragen“, sagte er. „Es geht darum, sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Natürlich spielen wir lieber vor Fans, aber für uns ist das mannschaftsintern kein großes Thema.“

Zumal es nicht unwahrscheinlich ist, dass weitere Partien ohne Fans absolviert werden müssen. „Wenn sich die Infektionszahlen weiter so entwickeln wie jetzt, dann können wir davon ausgehen, dass wir auch beim nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim am 25. Oktober ohne Zuschauer spielen“, sagte Hess-Grunewald. Da genaue Prognosen schwierig sind, ist weiterhin viel Spontanität gefordert. Werders Präsident regte in diesem Zusammenhang an, vielleicht demnächst nicht ausschließlich auf den Grenzwert von 35 zu schauen – ohne damit das jetzige Handeln zu kritisieren. „Wir sind aktuell in einer Testphase, in der die Entscheidungen von dem Inzidenzwert abhängen. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, zukünftig auch weitere Parameter miteinzubeziehen“, sagte er und verwies etwa auf das Beobachten von Krankheitsverläufen in der Bevölkerung. „Der Fußball hat gezeigt, dass er hier eine Vorreiterrolle einnehmen kann.“