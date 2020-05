Werders gute Stube ist das Weserstadion, doch die DFL ermöglicht nun auch Heimspiele in der Fremde. (nordphoto)

Das Strahlen der Flutlichtmasten, das satte Grün im Inneren der Arena. Keine Frage: Wer an Werder denkt, denkt auch ans Weserstadion. Das eine ist ohne das andere nur schwer vorstellbar – zumindest bei Heimspielen. Und doch könnte es zeitnah passieren, dass die Bremer zwar offiziell Gastgeber sind, aber eben nicht in ihrem Wohnzimmer zum sportlichen Tanz bitten. Während der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag wurde eine Änderung der Statuten beschlossen, die genau dieses Kuriosum herbeiführen würde. Corona macht’s möglich.

Ab sofort gibt es nämlich – zumindest für den Rest dieser Saison – „die Möglichkeit, ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Ligaverbandes relativ nüchtern. Und weiter: „Hintergrund ist, dass durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch die Entwicklung eines nur regionalen beziehungsweise lokalen Infektionsgeschehens denkbar ist, welches unter Umständen die Durchführung eines Spiels an dem vorgesehenen Spielort kurzfristig unmöglich macht, während an einem anderen Spielort gespielt werden kann.“

Es geht also in erster Linie um die Gesundheit, doch „sicherheitstechnische Gründe“ kann es im reinsten Wortsinne ja auch anderweitig geben. Beispielsweise dann, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass andere Faktoren als das Virus die Austragung einer Partie beeinträchtigen könnten. Und da kommen wieder die Fans ins Spiel, deren Verhalten mit der Wiederaufnahme der Saison unter besonderer Beobachtung steht.

Werder bleibt ruhig

In Bremen ist die Lage halbwegs ruhig, ein Ausweichen nicht vorgesehen. Noch nicht. „Das war kein Thema und ist für mich auch kein Thema. Ich gehe davon aus, dass wir unsere Heimspiele im Weserstadion austragen“, hatte Werders Aufsichtsrats-Chef Marco Bode zuletzt betont. Doch da ist ja noch die Politik. Unlängst hatte Innensenator Ulrich Mäurer gegenüber dem WESER-KURIER erklärt, dass er sich erst einmal in Ruhe anschauen werde, was auf den anderen Plätzen der Bundesliga passiere – um dann möglicherweise doch noch zu handeln. „Ich glaube nicht, dass die Fans hier in Bremen das große Problem sind. Aber die DFL haftet ja auch dafür, dass die Situation an anderen Orten nicht aus dem Ruder läuft – und da bin ich sehr gespannt, wie das in Dortmund der Fall sein wird“, hatte Mäurer erklärt. Die dortige Borussia trifft im Revierderby auf den FC Schalke 04, zumindest in der Theorie könnte es da zu Auffälligkeiten im Stadionumfeld kommen.

Für Werder könnte das Folgen haben, obwohl es keinerlei öffentliche Anzeichen dafür gibt, dass die Anhängerschaft am Stadion vorstellig wird. Im Gegenteil, einige Gruppierungen riefen bereits zum Fernbleiben auf. Im Gespräch mit dem „Spiegel“ betonte Mäurer am Donnerstag trotzdem noch einmal: „Wenn viele Fans kommen und dann die Abstandsregeln nicht einhalten, hätte das Konsequenzen für das nächste Spiel.“

14-tägige Quarantäne droht

Die Satzungsänderung bedeutet zugleich aber auch, dass Werder nun im schlimmsten Fall nicht mehr komplett im Abseits steht. Doch auch da lohnt es sich zu differenzieren. Mäurer könnte in Bremen zwar den Spielverderber geben, am ganz langen Hebel, der über Werders Wohl und Weh entscheiden könnte, sitzt er im Grunde aber nicht mehr. Durch den Ausweichplan gibt es Alternativen, die zudem für den Verein keine weiteren finanziellen Schäden verursachen würden. Zumindest im Idealfall. „Sofern keinen der beteiligten Klubs ein Verschulden an dem Wechsel des Stadions trifft, trägt der DFL e.V. die durch den Stadionwechsel entstandenen Mehrkosten für die Austragung des Spiels“, hatte es bereits im Satzungsantrag der DFL für die Mitgliederversammlung geheißen.

Der Hebel des Innensenators bekommt jedoch wieder deutlich mehr Zugkraft, wenn es allein um die Möglichkeit einer Infektion eines Protagonisten geht. „Jeder, der intensiven Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, geht für 14 Tage in Quarantäne. Das gilt für alle Bürger, auch wenn sie Bundesligaspieler sind“, kündigte Mäurer an. Soll heißen: Gibt es einen Krankheitsfall bei Werder, hat das - ähnlich wie aktuell bei Zweitligist Dynamo Dresden - eine flächendeckende, zweiwöchige Auszeit zur Folge. Werder würde das erneut enorm zurückwerfen. „Mit dem Neustart der Bundesliga riskiert die DFL aber nicht nur die Gesundheit der Fans, sondern auch die Gesundheit der Spieler. Beides ist unverantwortlich“, zürnte Mäurer, der dem Ligaverband abermals vorwarf, den Fokus auf die eigenen wirtschaftlichen Interessen und nicht auf die gesellschaftlichen Belange zu richten.

Notfalls nach Hannover

Sollten Werder doch spontan umziehen müssen, ist der Verein vorbereitet. Nach WESER-KURIER-Informationen gibt es Überlegungen, im Falle des Falles in Hannover zu spielen. Dort fällt das geplante Duell zwischen den Gastgebern und den ausgebremsten Dresdenern aus. Das Problem einer ganz kurzfristigen Absage des Geisterspiels am Montag könnte allerdings der Faktor Zeit sein. Für eine Bundesligapartie gelten aufgrund der Corona-Pandemie allerlei zusätzliche Vorgaben, in Bremen wird seit Tagen daran gefeilt, wie alle Beteiligten das Heimspiel im Weserstadion bestmöglich absolvieren. Wegstrecken werden überprüft, Arbeitsplätze ganz exakt festgelegt. Schwer vorstellbar, dass ein derart ausgeklügelter Plan in nur wenigen Stunden ohne Abstriche auf ein anderes Stadion übertragbar ist.