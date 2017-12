Alexander Nouri hatte sich früh festgelegt. Lennart Thy, der vom FC St. Pauli zurückgekehrte Stürmer, würde in Werders Planungen für diese Spielzeit keine Rolle spielen. Das habe ihn schon überrascht, sagte Thy vor einiger Zeit im Interview mit MEIN WERDER. Doch wenn alles so läuft, wie er sich das vorstellt, hat er vielleicht im nächsten Sommer eine neue Chance. „Ich möchte meinen Vertrag in Bremen gerne erfüllen“, sagte Thy. Bis 2019 läuft der Vertrag mit Werder noch, und Frank Baumann schließt nicht aus, dass Thy die Möglichkeit für einen Neustart bekommt. „Wir verfolgen sehr genau, was unsere Leihspieler machen“, sagte Werders Sportchef zu MEIN WERDER. Und das, was er von Thy sieht und hört, gefällt ihm: „Lenny ist unumstrittener Stammspieler. Das ist doch genau das, was man sich von einem Leihgeschäft als abgebender Verein verspricht.“

20 Pflichtspiele hat Thys Klubs VVV-Venlo in der niederländischen Ehrendivision und im Pokal absolviert. Thy stand in jedem Spiel in der Startelf und verpasste nur 23 Minuten. Fünf Tore (vier in der Liga, eines im Pokal) sowie vier Torvorlagen sind zwar eine überschaubare Ausbeute, aber der Mittelstürmer wird für sein Laufpensum, seinen Aktionsradius, offensiv wie defensiv, sehr gelobt. Aufsteiger Venlo überwintert auf Platz zehn, mit sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Leihspieler gelten nicht als abgeschrieben

Inklusive Thy hat Werder in dieser Saison sechs Spieler an andere Klubs verliehen: Thanos Petsos, Fallou Diagne, Leon Guwara, Sambou Yatabare und Luca Zander. Außer Zander, der noch bis 2019 beim FC St. Pauli bleiben wird, kehren alle übrigen Spieler – Stand heute – im nächsten Sommer zu Werder zurück. Zwar sagt Baumann, dass keiner der Spieler abgeschrieben sei. Aber dass insbesondere Petsos, Yatabare oder Diagne in Bremen noch einmal eine Rolle spielen, ist trotzdem nur schwer vorstellbar. Dafür hat das Trio – im Unterschied zu Thy – im vergangenen Halbjahr deutlich weniger Eindruck hinterlassen.

Thanos Petsos kommt bei Rapid Wien, Tabellendritter in der österreichischen Bundesliga, über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Leichte Blessuren, eine Rotsperre und der kometenhafte Aufstieg von Nachwuchsmann Dejan Ljubicic haben verhindert, dass Petsos (Vertrag bei Werder bis 2019) häufiger als vier Mal (zwei Mal Pokal, zwei Mal Liga) in der Startelf gestanden hat. Da fällt die Bilanz von Sambou Yatabare schon besser aus. Erst kurz vor Transferschluss wechselte er zu Royal Antwerpen, von 14 möglichen Einsätzen absolvierte der 28-Jährige zwölf. Yatabare, auf den Royal Antwerpen eine Kaufoption besitzt, hat sich dabei als Allrounder eingebracht und im rechten Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld und als rechter Verteidiger gespielt.

Zwei Mal ist Fallou Diagne für Werder aufgelaufen. Das war unter Viktor Skripnik, und als er gehen musste, war auch die Zeit von Diagne abgelaufen. Wenn das Leihgeschäft mit dem FC Metz im Sommer ausläuft, hat der senegalesische Defensivspieler eineinhalb Jahre beim französischen Erstligisten gespielt. Ob weitere Jahre folgen, liegt daran, ob Metz die Kaufoption zieht und die Klasse hält. Danach sieht es im Moment nicht aus. Metz ist Letzter und hat elf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Diagnes Klub hat in der Hinrunde mehr Trainer gehabt (drei) als Spiele gewonnen (zwei). Diagne wird wahlweise in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Er kommt auf 13 Einsätze (ein Tor).

Während Yatabare, Diagne und Petsos schon länger im Profigeschäft dabei sind, stehen Luca Zander und Leon Guwara noch am Anfang ihrer Karrieren. Beide sind im hauseigenen Leistungszentrum ausgebildet worden und sammeln in der zweiten Liga Erfahrungen und Spielpraxis. Zander hatte einen schweren Start beim FC St. Pauli, am sechsten Spieltag stand er erstmals in der Startelf, seitdem aber hat er keine Sekunde mehr verpasst. „Luca macht das sehr gut“, sagt Baumann. Gut möglich, dass Zander, 22 Jahre jung, ab 2019 bei Werder als Rechtsverteidiger wieder eine Rolle spielt. Das könnte Leon Guwara schon ein Jahr früher. Bis zum Sommer ist er noch an den 1. FC Kaiserslautern verliehen und erlebt dort ein ziemliches Auf und Ab. Zuerst Stammkraft, stand er unter Trainer Jeff Strasser phasenweise nicht einmal mehr im Kader. Kurz vor der Winterpause hat er sich mit zwei Startelfeinsätzen aber zurückgekämpft. Frank Baumann: „Diese Erfahrungen sind hart, aber wichtig. Sie bringen einen jungen Spieler voran.“ Wie weit, wird man im Sommer wissen.