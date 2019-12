Aus einer kommissarischen wird eine dauerhafte Lösung: Dr. Daniel Hellermann wird zum 1. Januar 2020 Werders neuer Mannschaftsarzt. Hellermann hatte die Aufgabe bereits übernommen, als Dr. Benjamin Schnee Ende Oktober den Posten überraschend geräumt hatte. Zuletzt praktizierte Hellermann in der Roland-Klinik.

„Daniel hat unsere Erwartungen, die wir in ihn in den letzten Monaten gesetzt haben, voll erfüllt und unser Vertrauen gerechtfertigt. Daher haben wir uns dazu entschieden, dass er der neue Mannschaftsarzt wird“, wird Frank Baumann in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert.

Es ist die dritte Veränderung auf der Position des Teamarztes im vergangenen halben Jahr. Zunächst hatte Dr. Philip Heitmann im Sommer nach 15 Jahren seine Arbeit bei Werder beendet. Dann folgte Benjamin Schnee, der jedoch nach nur vier Monaten kündigte. Jetzt folgt Hellermann.

Die Personalwechsel des Arztes steht vor allem deshalb im Fokus, weil Werder seit dem Sommer eine extreme Häufig von Verletzung in der Mannschaft zu beklagen hat. Die letzten beiden, die sich mit muskulären Problemen abmeldeten, waren Josh Sargent und Ludwig Augustinsson im Dezember.