Ein wenig Training, ansonsten gelten in diesen besonderen Wochen auch besondere Regeln bei Werder. Da kann ein Tag schon einmal recht lang werden, schließlich hat sich auch der Alltag der Bremer Profis aufgrund des Coronavirus verändert. Dank der sozialen Medien gibt es mittlerweile recht gute Einblicke, wie sich die Spieler die Zeit vertreiben und ob sie schon genervt davon sind, fast nur noch zu Hause zu sein.

Wichtigste Erkenntnis: So ganz ohne Humor geht es auch in diesen Tagen nicht. Und wo gelacht wird, da ist natürlich auch Claudio Pizarro nicht fern. Der Stürmer teilte via Instagram ein Video, auf dem eine Champions-League-Plakette zu sehen und die passende Hymne dazu zu hören war. Als die Kamera dann ein wenig umschwenkte, wurde schnell deutlich, dass die Königsklasse nur Platzhalter für einen kleinen Scherz war: Die Siegertrophäe, der legendäre Henkelpott, war in Anlehnung an die Supermarkt-Hamsterkäufe aus einer Rolle Toilettenpapier modelliert worden.

Besondere Herausforderung

Vize-Kapitän Davy Klaassen war derweil in fußballerischer Mission unterwegs. Aktuell schwappt die Aktion „#Stayathomechallenge“ durch das Netz, der Werder-Profi war von einem niederländischen Landsmann nominiert worden und reagierte prompt. Klaassen war in der heimischen Küche zu sehen, wie er sich erst vorbildlich die Hände wusch und anschließend einen kleinen Ball mit den Füßen jonglierte. Zusätzlich reichte er den imaginären Staffelstab an Ajax-Profi Daley Blind sowie die beiden Bremer Teamkollegen Stefanos Kapino und Marco Friedl weiter.

Letzterer war am Montag vorrangig damit beschäftigt, allerlei Glückwünsche zu seinem 22. Geburtstag entegegenzunehmen – was er ausführlich bei Instagram dokumentierte. Stefanos Kapino hatte es sich dagegen auf dem Sofa bequem gemacht, vor ihm stand ein Laptop, auf dem der Grieche ausgiebig „Football Manager“ spielte. Langeweile? Felhanzeige. Mit den Worten „#stayhomeisnoproblem“ garnierte Kapino seinen Eintrag.