Diese Meldung dürfte bei den Werder-Fans zunächst einmal für Freude sorgen: Laut „Bild“ favorisiert Werders Wunschspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco einen Wechsel nach Bremen. Bei genauerer Betrachtung ändert das an den Grundvoraussetzungen allerdings nur wenig und lässt den Transfer (noch) nicht wirklich wahrscheinlicher werden. Monaco will den 22 Jahre alten Außenverteidiger verkaufen - und das für mehr als 20 Millionen Euro. Für Werder eine utopische Summe, die Grün-Weißen können den deutschen U21-Nationalspieler maximal Leihen, was die Bremer auch gerne bis 2021 tun würden.

Das Problem: Henrichs steht nach seiner starken U21-EM nicht nur bei Werder auf dem Zettel. So sollen unter anderem diverse Klubs aus der finanzstarken Premier League hinter dem schnellen Verteidiger her sein, die einen Kauf ohne Probleme bewerkstelligen könnten. Auch RB Leipzig und Schalke 04 sollen zum Kreis der Interessenten zählen. Da hilft es letztlich wenig, wenn Werder durch ein seriöses Umfeld, Trainer Florian Kohfeldt und die Chance auf viel Einsatzzeit punkten kann, wie es in der „Bild“ heißt. Will Monaco Henrichs zu Geld machen, werden sie den 22-Jährigen wenn überhaupt nur als absolut allerletzte Option verleihen.

