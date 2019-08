Werder hätte Benjamin Henrichs gerne für die neue Saison auf Leihbasis verpflichtet. Das Thema ist nun aber wohl endgültig vom Tisch. Nach Informationen von „Sport Bild“ und „Bild“ hat der Außenverteidiger von der AS Monaco Werder-Coach Florian Kohfeldt am Donnerstagvormittag angerufen und persönlich abgesagt.

Die Chance auf einen Wechsel waren ohnehin verschwindend gering. Monaco will den deutschen U21-Vizeeuropameister wenn überhaupt verkaufen, nicht aber verleihen. Ein Kauf wäre für Werder bei Henrichs Marktwert von 15 Millionen Euro nicht finanzierbar gewesen.

Ob Henrichs in Monaco bleibt oder zu einem anderen Verein wechselt, ist unklar. Zum Ligaauftakt in Frankreich spielte er am vergangenen Freitag von Beginn an gegen Lyon - Monaco unterlag 0:3.

