Als es vollbracht war, hatte Florian Kohfeldt erst mal eine ordentliche Last zu schleppen. Schiedsrichter Felix Zwayer hatte das 108. Nordderby zwischen Werder und dem HSV gerade erst abgepfiffen, da startete Thomas Horsch einen Überraschungsangriff von hinten auf seinen Chef. Huckepack musste Kohfeldt seinen Assistenten tragen. Die Party, die auf den Rängen nach dem späten Tor zum 1:0 für Werder ihren Anfang genommen hatte, erreichte nun, da das Endergebnis amtlich war, auch die Beteiligten auf dem Rasen.

Werder hatte an diesem Abend viel erreicht: neun Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, auf dem der HSV festsitzt; den 39. Derbysieg in der Bundesliga-Geschichte insgesamt (der HSV bleibt bei 34 Siegen stehen); und gleich in seinem ersten Nordderby als Cheftrainer feierte Florian Kohfeldt seinen ersten Erfolg. Derbysiege, das gab Kohfeldt hinterher zu, sind besondere Siege. Und deshalb hat er sich natürlich gefreut. Aber nicht zu lange.

Florian Kohfeldt wird den 1:0-Sieg über den HSV vielleicht einen Tag lang genossen haben. Wenn überhaupt, denn in seinem Kopf, da arbeitet stets der Trainer Kohfeldt gegen den Genießer Kohfeldt. Und bei aller Freude über Werders Sieg gegen den HSV, zur Wahrheit gehört auch: Der spielerische Vortrag war ziemlich mau. Natürlich war Werder gegen den HSV ein Nordderby, und in Nordderbys zählt die B-Note nicht viel. Für den HSV geht es dieser Tage mal wieder um die Existenz, und auch Werder ist noch lange nicht gerettet, da bedeuten nur Siege etwas. Werder ist also auf dem richtigen Weg, hat in 13 Spielen unter Kohfeldt 21 Punkte geholt.

Aber Kohfeldt wäre kein guter Trainer, wenn er ausblenden würde, dass Werder seit dem schicken 3:1 gegen den VfL Wolfsburg vier ziemlich schwache Halbzeiten aneinandergereiht hat, erst zwei in Freiburg (0:1) und nun zwei im Nordderby. Der Ball läuft nicht mehr so sicher durch die eigenen Reihen, die Außenstürmer kommen nur selten hinter die gegnerische Linie, insgesamt fehlt es in vielen Aktionen am Tempo. Kohfeldt sagt: „Wir müssen damit leben, dass wir auf Mannschaften treffen, die extrem kompakt verteidigen.“ Das war in Freiburg der Fall und nun auch im Nordderby.

Andere Rolle für Kruse?

Kohfeldt sieht das allerdings weniger mit Sorge, sondern interpretiert diese Entwicklung eher als Arbeitsauftrag an sich und seine Spieler. Kohfeldt hatte durchaus eine Idee, wie der HSV zu knacken gewesen wäre, „da müssen dann von uns drei, vier, fünf Pässe ankommen“ – taten sie aber nicht. Darüber wird Kohfeldt mit seinen Jungs reden. Aber er wird bei aller Fehleranalyse auch auf etwas Positives hinweisen. Denn spielerische Armut hin, Ungenauigkeiten im Passspiel her, „wir haben heute einen Weg gefunden, den ich nicht unterschätzen möchte“, führte Kohfeldt am Sonnabend aus, „wir haben uns in den vergangenen Wochen Chancen immer wieder erspielt, heute haben wir es auf einem anderen Weg erzwungen“. Nach dem Freiburg-Spiel hatte Kohfeldt noch moniert, dass Werder den Punktgewinn nicht erzwungen hätte. So gesehen, war das Nordderby wenigstens in Sachen Willensschulung ein Fortschritt.

Und trotzdem bleibt das Bremer Offensivgebilde zerbrechlich. Erst Freiburg und nun der HSV nahmen Max Kruse quasi in Manndeckung, ein wirkungsvolles Mittel, um Werders Offensivspiel lahmzulegen. „Es ist schon auffällig, wie die Gegner mit ihm umgehen“, sagt Kohfeldt. Das sagt einiges über den Stellenwert Kruses und den Respekt der Gegner vor ihm aus, macht Werder das Fußballspielen aber schwerer. Da kann Kruse noch so viel laufen, da kann sich Kruse die Bälle im Mittelfeld noch so oft selbst holen – der Weg zum gegnerischen Tor ist für ihn seit zwei Spielen wieder verdammt weit. Und wenn dann das Flügelspiel, das gegen Leverkusen im Pokal und gegen Wolfsburg in der Liga noch so hervorragend funktioniert hat, wie jetzt lahmt, dann ist Werder leicht ausrechenbar.

Kohfeldt setzt Kruse nominell als zentrale Spitze mit allen Freiheiten ein. Nach dem Nordderby sagte der Werder-Trainer: „Vielleicht werden wir in Gladbach mit Max auch mal auf einer anderen Position spielen.“ Das HSV-Spiel war für ihn zu diesem Zeitpunkt schon fast abgehakt. Typisch Kohfeldt.