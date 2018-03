Philipp Bargfrede hatte starke Werte zu bieten. (nordphoto)

Der Blick auf die Daten der jüngsten Partie bestätigt noch einmal den Gesamteindruck: Werder agiert zunächst durchwachsen, steigerte sich dann aber erheblich und nahm verdient einen Punkt mit.

Grundverschiedene Halbzeiten

Gerne wird von den unterschiedlichen Hälften gesprochen, für Werders Spiel in Gladbach passte die Feststellung sehr gut. Werder versuchte sich mit einer anderen Grundformation und kam damit weite Teile in der ersten Halbzeit nicht besonders gut zurecht. Neben den beiden Gegentoren stach noch eine andere wichtige Kennzahl ins Auge: Werder gab keinen Schuss auf das Gladbacher Tor ab. Das passierte der Mannschaft unter Florian Kohfeldt bisher nur sehr selten. Die Umstellung zur zweiten Halbzeit schraubte mit zunehmender Spielzeit auch die entscheidenden Parameter im Offensivspiel nach oben. Aus fünf Torschüssen wurden zwölf, aus keinem Schuss aufs Tor wurden sechs. Und zwei davon fanden dann auch den Weg ins Tor.

Moisander und Veljkovic weniger im Fokus

In den letzten beiden Partien gegen die sehr tief stehenden Gegner aus Freiburg und Hamburg hatten die beiden Bremer Innenverteidiger die mit weitem Abstand meisten Ballaktionen. In Gladbach standen in dieser Disziplin andere im Fokus. Max Kruse war wieder besser eingebunden, kam auf 73 Ballaktionen, Ludwig Augustinsson hatte mit 76 Ballaktionen die meisten aller Bremer Spieler. Moisander (66) und Veljkovic (57) landeten „nur“ im Mittelfeld.

Starke linke Seite

Auffällig: Neben dem linken Innenverteidiger Moisander und dem linken Außenverteidiger Augustinsson hatten mit Kruse und Thomas Delaney zwei andere Spieler die meisten Ballaktionen, die sich vornehmlich auf der linken Seite aufhielten. In der ersten Halbzeit war der Linksfokus im Bremer Spiel so stark, dass über 60 Prozent aller Angriffe darüber liefen – über die rechte Seite dagegen nicht einmal 17 Prozent. Erst im zweiten Durchgang und nach Kohfeldts Wechseln entdeckte Werder auch die rechte Angriffsseite für sich.

Unglückliches Comeback für Bauer

Mit der Umstellung auf eine Fünferkette und dem Ausfall von Theo Gebre Selassie rutschte Robert Bauer mal wieder in die Startelf – und erlebte einen schwachen Abend. Bauer hatte nur 20 Ballaktionen, traute sich kaum über die Mittellinie, leistete sich einen üblen Querschläger im eigenen Strafraum. Nach 45 Minuten war Schluss, auch weil Kohfeldt wieder auf Viererkette umstellte und einen Abwehrspieler opfern musste.

Starker Johannsson

Der Angreifer kam zur zweiten Halbzeit und war ein Garant dafür, dass Werder doch noch punkten konnte. Von den sechs Schüssen aufs Gladbacher Tor gab Johannsson fünf ab. Der Amerikaner war wie schon in der Woche zuvor gegen den HSV der entscheidende Impuls von der Bank, beschäftigte Gladbachs Defensivreihe durch seine sehr umtriebige Art, tauchte mal im Mittelfeld auf, mal auf dem Flügel und dann wieder im Sturmzentrum.

König der Tacklings

Philipp Bargfrede hatte einige sehr bemerkenswerte Defensivwerte. Acht Tacklings waren doppelt so viele wie von den Zweitplatzierten in diesem Ranking, Gladbachs Nico Elvedi und Marco Friedl. Dazu erlangte Bargfrede starke 14 Mal Ballbesitz – auch das war mit großem Abstand Bestwert aller Spieler auf dem Platz.