Die Frisur sitzt: Claudio Pizarro scheint bereit für ein besonderes Spiel gegen den SC Paderborn. (nordphoto)

Es könnte ein besonderes Wochenende für Claudio Pizarro werden. Denn gegen den SC Paderborn (Anstoß am Sonntag, 18 Uhr) könnte er gleich mehrere Rekorde aufstellen. Zum Beispiel würde er bei einem Tor die Bestmarke von Lothar Matthäus knacken, bei dem einst unfassbare 19 Jahre und 347 Tage zwischen dem ersten und dem letzten Bundesligator lagen. Diese Zeitspanne wäre bei Pizarro inzwischen größer.

Es wäre aber auch schon historisch, wenn Pizarro überhaupt zum Einsatz käme. Denn der peruanische Ausnahme-Stürmer hat in seiner Karriere so ziemlich jeden und alles getroffen, aber in der Bundesliga noch nie die Mannschaft des SC Paderborn. Der Aufsteiger wäre laut kicker-Datenbank sein 38. Gegner in der Bundesliga - und auch das wäre nun ein neuer Rekord. Bisher teilt sich Pizarro den ersten Platz mit den 90er-Weltmeistern Olaf Thon und Thomas Berthold, die beide ebenfalls gegen 37 verschiedene Mannschaften in der Bundesliga gespielt haben.

Klaus Fischer ist noch ein Ziel...

Gelingt Pizarro tatsächlich ein Tor, wäre Paderborn übrigens der 31. Gegner in der Bundesliga, gegen den er getroffen hat. Hier liegt die Bestmarke aber bei 32, gehalten von Schalke-Legende Klaus Fischer. Das könnte Pizarro jedoch noch im Rückspiel gegen Union Berlin noch regeln.

Das Schönste an einem Pizarro-Tor wäre aber, dass der 41-Jährige damit in seiner Abschiedssaison endlich sein erstes Saisontor in der Liga verbuchen könnte. Diesen Moment würden die Fans im Weserstadion sicher gerne zelebrieren...