Nach zwei schweren Verletzungen (Knie und Syndesmoseband) binnen zwei Jahren ist das Gladbacher Eigengewächs unter Dieter Hecking in dieser Saison nur noch ein Ergänzungsspieler. Dabei hat der flinke Rechtsaußen in der Vergangenheit bewiesen, über welche Qualität er im Grunde verfügt. In 268 Pflichtspielen für Borussia Mönchengladbach schoss er 46 Tore und bereitete 46 weitere vor, spielte in der Europa League und in der Champions-League-Qualifikation. Das Reservistendasein schmeckt Herrmann, dessen Vertrag noch bis 2019 läuft, aus diesem Grund gar nicht: „Wenn man kaum Einsatzzeiten bekommt, mal zehn Minuten rein darf, dann wieder mal zwei Spiele gar nicht spielt - dann ist das natürlich extrem frustrierend. Da bin ich Sportler genug, dass ich sagen möchte, ich will öfters spielen“, sagte er dem Kölner „Express“. Er wolle zwar nicht unbedingt weg, schaue aber wie sich die Dinge für ihn entwickeln.

Laut dem „Express“ will Werder die Unzufriedenheit von Herrmann nutzen und denkt über einen Transfer im Winter nach. Bereits vor einigen Tagen machten Gerüchte die Runde, wonach die Bremer auf der Suche nach einem schnellen Konterstürmer seien - ein Profil, das auf Herrmann durchaus zutrifft. Sollte der Gladbacher tatsächlich an die Weser wechseln, träfe er auf einen ehemaligen Kollegen: Gemeinsam mit Max Kruse sorgte Herrmann von 2013 bis 2015 für Furore in der Gladbacher Offensive. Wie so oft bei möglichen Transfers dieser Güte stellt sich allerdings die Frage, ob die klammen Bremer einen solchen stemmen könnten.