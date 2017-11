Flitzt der Gladbacher Patrick Herrmann in der Rückrunde für Werder? "Dazu kann und möchte ich nichts sagen", mochte Frank Baumann das Gerücht, das der "Express" am Dienstag in Umlauf brachte, gegenüber MEIN WERDER nicht kommentieren. Konkreter wurde Thomas Kroth, der Berater des Spielers: "Es gibt keinen Kontakt. Mir ist da nichts bekannt", sagte er bezüglich des angeblichen Interesses von Werder. Ein Wechsel von Herrmann an die Weser wird es demnach nicht geben.

Der schnelle Rechtsaußen ist noch bis 2019 vertraglich an Gladbach gebunden und mit seiner derzeitigen Rolle als Reservist sehr unzufrieden. (mw)