Die jüngerer Bilanz der Berliner an der Weser ist nicht die beste, satte 13 Jahre liegt Herthas letzter Sieg im Weserstadion zurück. Im März 2006 setzten sich die Hauptstädter mit 3:1 durch. Seither jubelte meist Grün-Weiß über seinen Sieg. „Warum wir uns gegen die Bremer so schwer tun, ist schwierig zu erklären“, sagte Herthas Vladimir Darida jetzt in einem Interview auf der Vereinshomepage. „Für das bevorstehende Spiel ist das aber auch nicht wichtig. Wir haben die vergangenen drei Ligaspiele gewonnen, eine gute Spielweise gezeigt. Unser Ziel ist es, unsere Serie gegen Werder ausbauen. Dann wäre dieser negative Lauf gegen Bremen auch gestoppt.“

Darüber hinaus verfolgt Darida noch ein ganz besonderen Plan, der mit Werders Keeper Jiri Pavlenka zu tun hat. Die beiden Tschechen weilten zuletzt bei der Nationalmannschaft und thematisierten folglich auch das direkte Duell der beiden in der Bundesliga. „Ich mit Jiri Pavlenka gesprochen. Wir haben keine Wette laufen, aber ich möchte gegen ihn treffen und mit Hertha gewinnen“, sagte Darida und ergänzte lachend: „Dann kann ich ihn bei der Nationalmannschaft im November ein wenig aufziehen.“