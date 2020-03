Hubertus Hess-Grunewald glaubt nicht, dass Bremer Geisterspiele künftig durch ein zu hohes Fanaufkommen gefährdet sind. (nordphoto)

Die Bundesliga befindet sich im Schwebezustand. Wann wirklich wieder gespielt werden kann, ist mehr als ungewiss. Derzeit steht lediglich fest, dass der Ball bis Ende April nicht rollen soll. Eine entsprechende Empfehlung hat das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ausgesprochen. Sollte irgendwann in der Zeit danach doch wieder um Punkte gekämpft werden können, wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit in Stadien ohne Zuschauer geschehen. In Bremen ist allerdings nicht einmal das eindeutig geklärt.

Es ist erst wenige Wochen her, dass Innensenator Ulrich Mäurer das geplante sogenannte Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen absagte, ehe es die DFL letztlich ganz offiziell tat. Mäurer fürchtete, dass trotz beginnender Corona-Krise zu viele Menschen an den Osterdeich gekommen wären. Nun ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein derartiger Beschluss von Ulrich Mäurer wiederholen könnte, Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald bleibt dennoch gelassen. „Der Hintergrund für die Entscheidung der Innenbehörde war die Sorge um die Menschenansammlung vor dem Stadion. Wir glauben, dass wir – wenn wir in eine vergleichbare Situation kommen – es in einer Kommunikation mit den Fans hinbekommen würden, dass dieser Grund für eine Absage nicht mehr bestehen würde“, sagte er.

Keine Alleingänge

Ganz ähnlich hatte sich zuletzt auch Sportchef Frank Baumann geäußert. „Der Umgang der Bevölkerung mit dem Thema ist anders geworden. Mittlerweile ist ein anderes Verständnis da“, sagte er. „Fast alle halten sich daran, größere Zusammenkünfte zu vermeiden. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir dieses Problem noch einmal hätten.“

Zur Vorbeugung laufen im Hintergrund bereits Gespräche zwischen Sport und Politik. „Ich stehe mit dem Innensenator wegen verschiedener Themen in einem regelmäßigen Austausch“, sagte Hubertus Hess-Grunewald, der allerdings auch darauf verwies, dass es bezüglich der Geisterspiele noch keine Entscheidung gebe. „Natürlich hoffen wir, dass wir möglichst bald wieder in einen Spielbetrieb kommen, aber wir beide wissen auch nicht, wann das sein wird“, sagte er. Werders Präsidenten war es allerdings wichtig zu betonen, dass er ein gemeinschaftliches Verhalten anstelle von Alleingängen bevorzuge. „Es kann kein rein bremisches Thema sein, sondern nur eines, das am Ende bundesweit einheitlich gestaltet werden muss“, sagte Hess-Grunewald. „Wenn man wieder in die Situation käme, spielen zu können, wäre es nicht gut, wenn man nur in Bremen oder eben nur in Bremen nicht spielen könnte.“