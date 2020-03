Werders-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. (nordphoto)

„Wir appellieren nach den Vorkommnissen am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bundesliga an alle beteiligten Interessengruppen, die Ereignisse differenziert zu betrachten und von Pauschalisierungen in jede Richtung abzusehen", wird Hess-Grunewald in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Zudem würden wir uns wünschen, dass mit gleicher Deutlichkeit wie am vergangenen Wochenende auch rassistische, sexistische, homophobe oder antisemitische Verfehlungen abgelehnt werden."

Am vergangenen Sonnabend war die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und FC Bayern München mehrmals unterbrochen worden, nachdem Anhänger des Rekordmeisters Banner gezeigt hatten, mit denen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beleidigt wurde. Sogar ein kompletter Abbruch der Partie stand zur Diskussion, letztlich stellten die Teams in der Schlussphase den Betrieb ein und warteten gemeinsam auf den Schlusspfiff. „Im Rückblick auf das vergangene Wochenende unterstreicht der SV Werder Bremen aber ebenfalls, dass Gewalt und Aufrufe zur Gewalt genauso wie gewaltverherrlichende Banner und massive Beleidigungen gegen Einzelpersonen weder etwas in unserer Gesellschaft noch in unseren Stadien zu suchen haben“, sagte Hess-Grunewald. „Diese Banner verurteilen wir als Verantwortliche von Werder Bremen deutlich.“

Dialog ist wichtiges Gut

Für den Werder-Präsidenten geht die aktuelle Diskussion jedoch weit über die jüngsten Geschehnisse hinaus. „Es zeigt sich, dass sich die Kluft zwischen den aktiven Fanszenen und den Vereinen und Verbänden zuletzt wieder zunehmend vertieft hat“, sagte er. „Unsere Erfahrungen der letzten zehn Jahre zeigen sehr deutlich, dass Differenzierung und Dialog im Verhältnis zwischen Fans und Vereinen sehr wichtig sind und keine Einbahnstraße sein dürfen und wir möchten an diese Dialogbereitschaft auf allen Seiten appellieren. Denn nur durch einen gemeinsamen Diskurs kann der Versuch unternommen werden, Lösungen zu erarbeiten.“

Ein vorbildliches Verhalten erkenne er diesbezüglich an der Weser. „So ist es in Bremen nicht zuletzt die aktive Fanszene, die seit Jahren mit großem Engagement gegen Rassismus, Ausgrenzung und rechtsextremes Gedankengut vorgeht und uns als Verein auch anspornt, in diesem Kampf nicht nachzulassen“, sagte Hess-Grunewald. „Andererseits müssen wir von diesen Fangruppen klar einfordern, dass die Wege des Protestes immer in einem rechtlichen Rahmen und gewaltfrei bleiben.“