Jörg Wontorra will heute einfach nur Fan sein, oder besser: Unterstützer! (wkf)

Was soll man jetzt noch schreiben? Es ist doch schon alles gesagt worden über die sportlichen Unzulänglichkeiten des SV Werder in dieser Saison. Auch die unglückliche Kaderplanung ist besprochen, genau wie das Verletzungspech und das Sturmproblem. Und aktuell bringt es auch nichts mehr, die Rolle des Trainers zu hinterfragen, und darüber zu sinnieren, wer alles seinen Hut nehmen muss, wenn die Operation Klassenerhalt misslingt. Denn jetzt – vier Spieltage vor Schluss – ist die Lage rund um den Osterdeich so dramatisch wie seit 40 Jahren nicht mehr, und da möchte ich meinen Verein mal nicht als kritischer Journalist begleiten, sondern einfach nur als Fan.

In dieser Rolle wünsche ich mir natürlich nichts sehnlicher als den Verbleib in der Bundesliga, und ich lasse mich treiben von allen guten und positiven Gedanken dieser Welt. Zum Beispiel: Dass es bei der Mannschaft heute Nachmittag in Paderborn endlich „Klick“ machen wird. Dass Florian Kohfeldt die richtige Aufstellung wählt, und dass mal wieder ein Joker das entscheidende Tor schießen wird. Und dass der Sieg dann einen Urknall auslöst, und Werder mindestens noch zwei weitere Spiele in grandioser Manier gewinnen wird.

Bitte nicht die Marke versenken

An all das glaube ich mal ganz fest, weil ich partout nicht wahrhaben will, dass dieser Club einfach so sang- und klanglos absteigt. Nein, nein, Sandhausen oder Aue kommen für mich als künftige Gegner immer noch nicht in Frage (höchstens im Pokal). Und deshalb werde ich heute ab 15.30 Uhr für 90 Minuten oder mehr vor dem Bildschirm mitfiebern und alles Negative ausblenden. Was hilft jetzt noch Schelte, und was hilft noch Ursachenforschung? Eher nichts, und darum verschieben wir das alles auf später. Erst mal geht es um die allerletzte Chance, und dabei wird die Hoffnung auf 3 Punkte durch einen wichtigen Fakt genährt: Es handelt sich um ein Auswärtsspiel.

Als Fan vertraue ich auch voll darauf, dass die Spieler um die Verantwortung wissen, die sie tragen. Schließlich ist Werder in der Welt bekannter als die Stadtmusikanten, und so eine Marke versenkt man bitte nicht in der 2. Liga. Und die Profis wissen mit Sicherheit auch um die Bedeutung des Vereins für eine ganze Region. Sie bekommen hautnah mit, wie die Menschen leiden, wie sie trauern, und dass der Abstieg eine tiefe Depression auslösen würde. All das sollte Ansporn genug sein für die letzten Spiele und vielleicht noch mal neue Kräfte freisetzen.

Die Wonderwall im Herzen

In England haben sie für das Wort „Fan“ einen anderen Begriff, und der trifft es besser: „Supporter“ sagen sie dort, also Unterstützer. Und genau so sehe ich mich in dieser sehr speziellen Situation dann auch mal. Denn jetzt ist es an der Zeit, all denen, die an der Rettungsmission arbeiten, noch mal eine Anschubhilfe zu geben. Und wenn es schon im Stadion nicht geht, dann eben auf diesem Weg. Ich finde, heute sollten wir alle Werder sein - mit der grünweißen Wonderwall im Herzen.

Fall es am Ende aber doch noch schief gehen sollte, dann werde ich auch gerne wieder als kritischer Geist unterwegs sein, der mal mahnt und den Finger in die Wunde legt. Zum Beispiel in dieser Kolumne. Und dann weiß ich auch schon ziemlich genau, was ich schreibe.

Jörg Wontorra (71)

ist als Sportmoderator eine Legende und ­arbeitet für „Sky“. Im wöchentlichen Wechsel mit Peter Gagelmann, Lou Richter, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt Jörg ­Wontorra für den WESER-KURIER, was ihm im Bundesliga-­Geschehen aufgefallen ist.