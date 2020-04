Auch Torhüter Jiri Pavlenka taucht in einigen Wertungen auf den vorderen Plätzen auf. (nordphoto)

Die Bundesliga ist aufgrund der Coronakrise gefühlt schon so weit weg, selbst die jüngsten Spieltage hat man deshalb kaum noch im Kopf. Als vage Erinnerung beschleicht die Werder-Fans aber weiterhin: So richtig gut ist es bisher nicht gelaufen in dieser eigenartigen Saison. Ihre Mannschaft ist immer noch Siebzehnter in der Tabelle, hat die wenigsten Tore geschossen (27), dafür aber auch die meisten kassiert (55). So weit, so ernüchternd.

In den missliebigen Statistiken haben es das Team und einige der Spieler oft genug bis in die Spitze geschafft, dazu gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer Ranglisten – wichtige und weniger wichtige, positive wie negative – in denen Werder immer noch unter den Top Ten rangiert. Eine Auswahl zwischen Sinn und Unsinn.

Eigentore

Schon drei Mal schubste im bisherigen Saisonverlauf ein Spieler der gegnerischen Mannschaft den Ball über die Linie, kein anderes Team in der Bundesliga profitierte bisher öfter als Werder von einem Eigentor. Das große Aber folgt allerdings sofort: Andererseits gibt es mit Torhüter Jiri Pavlenka und Vize-Kapitän Davy Klaassen auch schon zwei Bremer, die es selbst als Eigentorschützen in die Liste geschafft haben.

Elfmeter

Schon fünf Mal bekam Werder in den bisherigen Begegnungen einen Strafstoß zugesprochen, was im Liga-Ranking hinter den notorischen Elfmeter-Königen aus Freiburg (sechs) immerhin Platz zwei bedeutet. Davy Klaassen schritt wie fünf andere Spieler bisher schon drei Mal zur Tat, verwandelte aber nur einen seiner Versuche. Zwei verschossene Elfmeter sind Ligaspitze – und die Quote von nur 60 Prozent ist deshalb, nun ja, ziemlich schlecht.

Laufdistanz

Apropos Klaassen – der Bremer Rekordtransfer rennt und rennt und rennt. Nur Bayerns Joshua Kimmich hat bisher insgesamt mehr Kilometer abgerissen als der Niederländer (284), bei dem Aufwand und Ertrag bisher aber allerdings auch nicht immer zusammenpassten.

Foulspiele

Werder ist keine besonders unfaire Mannschaft, hat es mit 280 Fouls gerade noch so unter die Top Ten geschafft – allerdings besitzt das Team mit Leonardo Bittencourt auch einen Spieler, der ganz nahe am Treppchen platziert ist. Vier Fouls mehr und Bittencourt (39 Vergehen) wäre unter den ersten Drei der Wertung gelandet. Spitzenreiter ist Werder aber in einer artverwandten Disziplin: Mit im Schnitt 13 gegnerischen Fouls pro Spiel wird keine Elf der Bundesliga härter von den Gegnern rangenommen als die Bremer.

Aluminium

Besonders gut meinte es Fortuna bisher wahrlich nicht mit Werder. Sieben Mal krachte der Ball schon an den Pfosten oder die Latte, allein Leonardo Bittencourt ist mit drei Aluminiumtreffern für fast die Hälfte davon verantwortlich und damit hinter Bayerns Serge Gnabry (vier) der Pechvogel der Liga.

Torschüsse

Bei den abgegebenen Torschüssen weilt Werder unter ferner liefen, bei den anteilig zugelassenen ist die Mannschaft dagegen top – oder eben flop, je nach Lesart. 15,2 Torschüsse pro Gegner und Spiel sind der zweitschlechteste Wert der Liga.

Torhüterparaden

Jiri Pavlenka erreicht in dieser Spielzeit nicht mehr die starken Quoten der vergangenen Jahre, als er reihenweise starke Spieler zeigte. Mit insgesamt 74 gehaltenen Schüssen schafft es der Tscheche aber immerhin noch auf Rang sechs.

Ballbesitz

Die vermeintliche Königsdisziplin unter den Statistiken, die letztlich doch eher unzuverlässig über Sieg oder Niederlage entscheidet. Werder ist abgerutscht auf Platz zehn, hat „nur“ noch rund 49 Prozent Ballbesitz pro Spiel. Und auch den Spieler mit den meisten Ballaktionen muss man im Liga-Vergleich lange suchen: Es ist Kevin Vogt auf Platz 38, mit 1398 Ballaktionen.

Kontertore

Das Ballbesitzspiel schwächelt also und auch bei Toren nach offensiven Umschaltaktionen gibt es noch gehörig Luft nach oben. Erst vier Kontertore bedeuten Platz zehn, sind aber gefühlt Lichtjahre von den Zahlen aus Köln (acht Treffer) oder Dortmund und Leipzig entfernt (je sieben).

Flanken

Lange wurden die Hereingaben verschmäht, auch mangels geeigneter Abnehmer – in dieser Saison sind sie aber ein durchaus probates Mittel für Werder. Mit dem schon lange verletzten Niclas Füllkrug und aktuell auch Davie Selke gibt es in der Theorie zwei kopfballstarke Mittelstürmer, also begann Werder nach und nach auch zu flanken. Das sichert Platz sieben mit 251 Versuchen, die meisten abgegeben von Milot Rashica (55), der es damit auch unter die besten Zehn geschafft hat. An Frankfurts Flankenmaschine Filip Kostic (140!) kommt aber keiner auch nur annähernd ran.

Spielereinsätze

Hertha BSC konnte bisher mithalten, hat wie Werder ebenfalls schon 30 Spieler eingesetzt. Bei den Bremern liegen die Gründe mit der unheimlichen Verletztenmisere auf der Hand, in Berlin versuchten sich dagegen schon drei Trainer an der richtigen Mischung. Und der vierte, Bruno Labbadia, steht ja schon bereit...

Jokertore

Es gibt Teams, bei denen läuft die Sache mit dem goldenen Händchen des Trainers. In Hoffenheim und Leipzig führten Einwechslungen jeweils schon zu neun Toren. In Bremen sieht es dagegen zappenduster aus. 71 personelle Wechsel nahm Florian Kohfeldt bisher während der Spiele vor. Die Ausbeute: alles – im übertragenen Sinne – Nieten, keine Tore.