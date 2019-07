Wenn das laute Summen am Trainingsplatz in Grassau beginnt, glauben viele Zuschauer an einen Bienenschwarm. Doch dann taucht sie am Himmel auf: die schwarze Drohne. In luftiger Höhe steht sie über dem Spielfeld, filmt die Übungseinheiten und hier vor allem die Spielformen von oben und sendet die Bilder direkt zu den Laptops am Spielfeldrand. Gesteuert wird die Drohne von Werders Spielanalysten.

Wenn Trainer Florian Kohfeldt dann mal die Übungseinheiten unterbricht und seine Spieler in ein weißes Zelt ruft, das neben dem Rasen steht – dann kann der Chefcoach hier zur Taktikschulung auch auf Bilder der Drohne zurückgreifen und so viel besser falsche Laufwege oder die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen korrigieren. Kohfeldt kann sich bestimmte Szenen sogar wünschen und sofort darauf zurückgreifen. Die Profis sehen ihre Fehler aus der Vogelperspektive – und können es in der nächsten Spielform gleich besser machen.

Dass Werder in Sachen Drohnen-Technologie in der Bundesliga weit vorne ist, überrascht nicht. Vergangene Saison sorgte der Bremer Bundesligist bundesweit für Aufsehen mit dem so genannten „Drohnen-Skandal“. Vor einem Werder-Spiel gegen die TSG Hoffenheim wurde das Training des Gegners in Sinsheim mit einer Drohne aus der Luft ausspioniert. Die Hoffenheimer bekamen Angst und riefen die Polizei. Letztlich schaffte Sportchef Frank Baumann die delikate Angelegenheit in einem Gespräch aus der Welt. In Grassau leistet die Drohne nun wieder wertvolle Dienste, ganz ohne Polizei-Einsatz.