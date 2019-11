Ömer Toprak bestritt bislang nur vier Spiele für Werder. (nordphoto)

Werder und Ömer Toprak - es ist bislang keine Verbindung, die vom Glück gesegnet ist. Ganz im Gegenteil, Pechvogel Toprak muss immer neue Rückschläge einstecken. Wie Werder am Mittwoch mitteilte, fällt der Innenverteidiger bis zum Ende des Jahres aus. Als Grund wird eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wade angegeben.

Der 30-Jährige hatte beim Aufwärmen vor dem Spiel in Mönchengladbach am Sonntag Schmerzen in der Wade gespürt. Daraufhin wurde Toprak kurzfristig aus der Startelf gestrichen und durch Sebastian Langkamp ersetzt. Eine MRT-Untersuchung habe nun die erneute Verletzung des Abwehrspieler ergeben, schreibt Werder. „Es ist extrem unglücklich und bitter, dass uns Ömer wieder lange fehlen wird“, wird Trainer Florian Kohfeldt zitiert.

Toprak hatte gleich bei seinem Werder-Debüt gegen Düsseldorf über Atemprobleme geklagt. In seinem zweiten Spiel gegen Hoffenheim zog er sich dann eine Muskelverletzung in der Wade zu und gab erst Ende Oktober in Leverkusen sein Comeback. Auch gegen Freiburg kam er anschließend über 90 Minuten zum Einsatz, nun ist er jedoch wieder an der Wade verletzt und kann erst nach der Winterpause in die Mannschaft zurückkehren.

Eine bittere Nachricht für Werder, eigentlich war Toprak als wichtiger Führungsspieler in der Abwehrzentrale eingeplant gewesen. Werder hat den erfahrenen Innenverteidiger von Borussia Dortmund ausgeliehen, inklusive Kaufpflicht für den kommenden Sommer. Insgesamt werden für Leihgebühr und Ablösesumme nach WESER-KURIER-Informationen 6,5 Millionen Euro fällig.