Die Schwellung hatte schon nichts Gutes verheißen lassen - zumal sie nicht so schnell abklingen wollte, wie sie gekommen war. Aus diesem Grund hatte Kevin Möhwald zuletzt die Bundesligapartie gegen den FC Augsburg verpasst, obwohl er vermutlich sogar in der Startelf gestanden hätte. Nun ist an Fußballspielen jedoch erst einmal gar nicht mehr zu denken. Wie Werder am Freitag erklärte, wird der 26-Jährige am kommenden Montag in Augsburg vom renommierten Kniespezialisten Ulrich Boenisch operiert.

Über die genau Ausfalldauer sowie die exakte Diagnose machte der Verein bislang keine Angaben. Nach dem Eingriff in der kommenden Woche dürfte es mehr Details geben. Trainer Florian Kohfeldt kündigte aber bereits jetzt an: „Er fällt mehrere Monate aus und wird in der Hinrunde mit Sicherheit nicht mehr spielen.“ Aktuell fehlen bei Werder neben Möhwald auch noch Milot Rashica, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp, Ömer Toprak, Ludwig Augustinsson, Philipp Bargfrede und Fin Bartels.