Josh Sargent kann in der Hinrunde nicht mehr für Werder spielen. (nordphoto)

Nach der großen Verletzungsmisere musste Werder zuletzt keine schlechten Nachrichten mehr vermelden. Am Donnerstagmorgen war es aber wieder so weit: Josh Sargent fällt bis zur Winterpause aus. Der Stürmer zog sich einen Muskelfaserriss in der hüftnahen Muskulatur zu, wie der Verein mitteilte. Im Trainingslager auf Mallorca Anfang Januar soll Sargent wieder ins Training einsteigen.

Die Probleme traten laut Werder bereits während Sargents Reise zur US-Nationalmannschaft Mitte November auf. Trotzdem spielte er gegen Kuba und erzielte zwei Tore. Bei Werders jüngstem Sieg in Wolfsburg wurde der 19-Jährige eingewechselt. „Da das ein kleiner, tiefliegender Muskel ist, treten die Probleme nur bei bestimmten, sehr spezifischen Belastungen auf. Daher konnte er auch die Einsätze und das Training weitestgehend ohne Probleme bestreiten. Wir werden Josh jetzt die Zeit gegen, um die Verletzung komplett auszukurieren“, wird Trainer Florian Kohfeldt zitiert.