Während in Bremen das gute Wetter und die hohen Temperaturen viele Menschen in den Sommerferien an die Seen und Freibäder locken, bereiten sich Werders Profis auf die neue Saison vor. Dass das Thermometer tagsüber seit einiger Zeit konstant über 30 Grad anzeigt, bleibt dafür nicht ohne Folgen. „Es hat Einfluss auf die Trainingsarbeit, beziehungsweise es ist eine andere Belastung, wenn solche Temperaturen herrschen", sagt Frank Baumann.

Das gilt zum Beispiel für die Trainingszeiten. „Wir haben sie punktuell nach hinten verschoben und achten darauf, nicht in der prallen Mittagssonne die härtesten Einheiten absolvieren.„ Statt um 15 Uhr beginnt die Einheit am Nachmittag erst um 17 Uhr. Als Ex-Profi weiß Baumann, was für die Spieler bei extremer Hitze geboten ist: „Viel trinken, gut regenerieren, auf solche Dinge sollte man achten.“

„Es sind trotzdem gefühlt 78 Grad!"

Ganz neu ist die Situation natürlich nicht. Jedes Jahr in der Sommervorbereitung kann es zu heißen Wetterphasen kommen. „Es gehört ein Stück weit dazu„, sagt Baumann, der aus eigener Erfahrung weiß: „Ich denke, die Spieler gewöhnen sich relativ schnell an die Temperaturen.“

Der Sportchef selbst hat übrigens ganz ähnliche Probleme in Turm 1 des Weserstadions, wo sich im 5. Stock die Büros der Geschäftsführung befinden. Was er sich dort gegen die Hitze schützt? „Ich habe meine Jalousien im Büro runtergelassen„, sagt Baumann, räumt jedoch grinsend ein: „Hilft aber nicht, es sind trotzdem gefühlt 78 Grad!“ Ganz falsch ist die Temperaturangabe wohl nicht: Klimaanlagen wurden beim Umbau 2004 schlicht vergessen.