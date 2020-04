Ottmar Hitzfeld (l.) und Claudio Pizarro waren gemeinsam bei Bayern München sehr erfolgreich, doch es gab auch Reibungspunkte. (imago images)

Herr Hitzfeld, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Claudio Pizarro denken?

Der Glanz in seinen Augen. Er hat so einen gewissen Schalk in den Augen und ist unglaublich lebensfroh. Er war ein Spieler, der immer topmotiviert war und die Mannschaft durch seine Art auch mit geführt hat. Beim FC Bayern damals spielte er gemeinsam mit Giovane Elber - das sind natürlich zwei Kollegen, die immer wieder auch einen Streich im Kopf hatten.

Dazu kommen wir natürlich gleich noch. Doch wie war das am Anfang? Werder hatte Pizarro 1999 von Alianza Lima verpflichtet, damals kannte ihn in Europa kaum jemand. In seinen ersten beiden Jahren in Bremen traf er dann gleich zweistellig. Wann haben Sie gemerkt, dass er ein möglicher Bayern-Spieler sein könnte?

Man hat seine hohe Spielintelligenz schon sehr früh gesehen. Das war kein Zufall, dass er so viele Tore machte. Er hatte unglaubliche Fähigkeiten, Situationen vorauszuahnen und zu antizipieren. Deshalb kam er immer wieder zu Torchancen. Er hatte dazu die nötige Technik, um erfolgreich abschließen zu können.

Als Pizarro im Sommer 2001 von Werder zum FC Bayern wechselte, hatten Sie mit der Mannschaft gerade die Champions League gewonnen. Wie gab er sich anfangs unter all den Weltstars in München? War er schüchtern oder gleich ein Frechdachs?

Weder das eine, noch das andere. Er hat sich gut integriert und hatte durch seine Frohnatur auch keine Probleme, schnell in der Mannschaft anzukommen. Schüchtern war er nicht, er war aber auch kein Spieler, der sich in den Vordergrund gedrängt hat. Was er aber hatte, das war ein gutes Einfühlungsvermögen.

Sie hatten als Trainer anfangs durchaus Probleme mit ihm. Nach der ersten gemeinsamen Winterpause sagten Sie im Februar 2002 über Pizarro Sätze wie „Wenn man nur 70 Prozent gibt statt 100, dann reicht das nicht“ und haben ihm empfohlen, sich ein Beispiel an Elber zu nehmen und „mehr europäisch“ zu denken. Dazu muss man wissen, dass Pizarro zu dem Zeitpunkt schon zwölf Tore für Bayern geschossen hatte. Was war da los? Mussten Sie ihn noch etwas formen?

Man muss ja immer sehen, welche Fähigkeiten ein Spieler hat. Wenn einer das dann nicht total ausnutzt und einbringt, dann muss man das als Trainer thematisieren. Claudio war kein Trainingsweltmeister, aber auf dem Feld dann, in einem Spiel, da war er ein anderer Pizarro. Er war kein Spieler, der viel laufen musste, das hat er alles mit seiner Spielintelligenz gelöst. Aber man musste ihn natürlich auch antreiben, denn es ging ja auch darum, dass er im Training hohe Konzentration hat. Denn das beobachten die anderen Spieler genau. Ich hatte ein paarmal mit ihm darüber gesprochen. Aber wenn man als Trainer dann sieht: Aha, da ändert sich nicht groß etwas, dann muss man halt auch mal über die Zeitung eine Botschaft vermitteln. Das habe ich in dem Fall gemacht.

Gegen Ende seiner Karriere betonte Claudio Pizarro immer, er sei viel ruhiger geworden. Sie erlebten damals den jungen wilden Pizarro. Wie streng mussten Sie mit ihm sein, um ihn führen zu können?

Man muss immer auf die Persönlichkeiten eingehen. Für mich war immer wichtig, dass ich sehe, was ein Spieler denkt und wie er sich verhält. Neben dem Platz, aber dann auch im Spiel. Denn man kann ja nicht einen Klosterschüler haben wollen, der dann aber auf dem Platz plötzlich seine Schlauheit zeigen und sich wie ein Fuchs bewegen soll. Das steckt ja in einem Spieler drin. Von daher habe ich das eigentlich auch immer mit einem Schmunzeln verfolgt, denn mir war aus Trainersicht ein Schlitzohr lieber, das sich auch im normalen Leben so verhält. Aber man muss den Spielern dabei immer ihre Grenzen aufzeigen. Das war auch bei Claudio der Fall. Denn er und auch Giovane Elber, das waren ähnliche Typen – aber auch gute Charaktere. Sie haben eine gute Mentalität gezeigt. Aber sie waren beide auch Schlitzohren, das ist klar.

Stimmt denn die Geschichte, dass Pizarro und Elber auf dem Oktoberfest Geburtstag feierten, ohne von Ihnen die Erlaubnis zu haben? Danach wollten Sie die beiden angeblich bestrafen, doch Elber bat darum, erst das Spiel am Wochenende abzuwarten. Bayern gewann 4:1 gegen Bochum, Pizarro und Elber schossen jeweils zwei Tore – und Sie sollen milde auf eine Strafe verzichtet haben. Ist das eine Münchner Legende oder war das wirklich so?

Nein, das war so. Und das war ein guter Deal. Eine Geldstrafe hätte nichts genützt, dann wären die Spieler dadurch demotiviert gewesen. Wichtiger ist ja immer, dass sie eine gute Reaktion zeigen. Das respektieren dann auch die Mitspieler, wenn sie sehen: Okay, diese Leistungsträger bringen dann auch den Sieg am Wochenende und schießen unsere Tore. Dann kann man auch mal ein Auge zudrücken.

Manchmal ging das nicht mehr. 2003 gaben Sie ein legendäres kicker-Interview mit der Überschrift: „Wenn Pizarro mich angreift, schlage ich zurück!“ Man zuckt zusammen, wenn man das heute liest. Es ging wohl um Kritik an der Taktik.

Es ist ja klar, dass man als Spieler nicht in der Öffentlichkeit Kritik üben kann. Man kann mit dem Trainer unter vier Augen sprechen und dann auch seine Meinung klar äußern. Ich habe das den Spielern immer gepredigt, dass jeder zu mir kommen kann, wenn er Probleme hat oder Kritik. Dann können wir das besprechen. Aber nicht über die Öffentlichkeit. Ich war ein Trainer, der mit den Spielern wieder gesprochen hat, das Thema war dann erledigt. Ich habe kein Theater daraus gemacht. Wichtig war die Reaktion danach auf dem Platz. Einmal kam Claudio ja auch zu spät aus dem Urlaub zurück, Pizarro und Elber hatten sich da abgesprochen: Flugzeug verpasst, Streik irgendwo, solche Ausreden halt. Und dann gab es auch eine hohe Geldstrafe.

Reden wir über den Fußballer Claudio Pizarro. Der fiel in Bremen natürlich immer auf, weil er durch seine Extraklasse am Ball Dinge konnte, die kein anderer im Kader so hinbekam. Fiel das in einem Starensemble wie dem FC Bayern überhaupt auf?

Ja, natürlich. Es sah bei ihm immer alles so einfach aus, so selbstverständlich. Wie er den Ball annahm oder im Lauf einen Ball mitnahm. Und wie er nachher beim Torschuss die richtige Distanz hatte. Und dann sah auch noch sein Torschuss so einfach aus. Es war aber eine hohe Kunst bei ihm, das ist einfach Klasse. Pizarro hat Weltklasse verkörpert. Sonst hätte er auch nicht bis ins hohe Alter auf dem Niveau spielen können. Wenn die physischen Fähigkeiten etwas nachlassen, können taktisch kluge und technisch perfekte Spieler dann eben auch noch mitspielen, so wie Claudio in Bremen.

Nach Zwischenstationen bei Chelsea und in Bremen kehrte Pizarro 2012 zum FC Bayern zurück und gewann 2013 die Champions League und das Triple. Ist es die größte Wertschätzung, wenn so ein Weltklub wie Bayern München einen Spieler zweimal verpflichtet?

Ja. Ein besseres Kompliment kann man nicht bekommen. Daran sieht man die Wertschätzung, die der FC Bayern diesem Spieler entgegen gebracht hat. Es zeigt, dass man zufrieden mit ihm war und seine Fähigkeiten schätzte. Uli Hoeneß war damals noch Manager und hat immer von Claudio geschwärmt. Einen Schlawiner hat er ihn immer genannt, das war ein typischer Ausdruck von Hoeneß. Uli Hoeneß war ja auch als Spieler ein Schlitzohr, und so haben die beiden die gleiche Sprache gesprochen. Die verstanden sich blind.

Zuletzt musste sich Pizarro nur zu einer Einwechslung im Weserstadion bereit machen, schon wurde er mit stehenden Ovationen gefeiert. Auch bei den Bayern-Fans ist er sehr beliebt. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie ein Spieler bei zwei derart unterschiedlichen Vereinen wie dem FC Bayern und Werder Bremen so beliebt sein kann?

Weil Claudio sehr menschlich rüberkommt. Er ist sehr angenehm in seiner Art und hat immer ein Lächeln im Gesicht. Egal, wie es läuft: Er bleibt cool und abgeklärt und hat ein gutes Einfühlungsvermögen. So hart wie er ist, so sensibel kann er auch sein. Das spüren die Menschen.

Pizarro hat in Deutschland Geschichte geschrieben und viele Rekorde gebrochen. Sie haben als Trainer einen großen Teil dazu beigetragen. Macht einen das ein wenig stolz, auch wenn man dafür keine Trophäe bekommt?

Ja. Ich freue mich sehr mit ihm, dass er so lange im Fußballgeschäft tätig sein konnte. Und ich freue mich auch, dass ich ihn trainieren durfte. Für mich ist das auch nicht selbstverständlich, dass man Weltklasse-Spieler trainieren kann. Und auch den Menschen Claudio Pizarro habe ich sehr geschätzt. Wie ich schon erwähnte: Ich musste immer schmunzeln, wenn er wieder irgendetwas angestellt hatte. Denn das war halt Claudio. Dann kann man mitfühlen, aber das darf man nicht laut sagen, so lange man der Trainer des Spielers ist.

Denken Sie denn, er wird dem Fußball erhalten bleiben? Sie sagten mal, dass Sie sich Claudio Pizarro vor allem als geschäftstüchtigen Manager vorstellen könnten…

Ich kann ihn mir in den unterschiedlichsten Positionen im Fußball vorstellen, sei es als Manager oder als Trainer. Wenn er schlau ist, dann wird er wahrscheinlich eher Manager als Trainer. Denn der Trainerjob ist sicherlich noch stressreicher. Aber er könnte beides, weil er einfach das Feeling für den Fußball hat.

Das Gespräch führte Jean-Julien Beer.

