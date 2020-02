Ottmar Hitzfeld gewann als Trainer mit Dortmund und Bayern die Champions League. Jetzt wünscht er dem jungen Kollegen Florian Kohfeldt, dass der für seinen Aufwand belohnt wird. (imago images)

Bei Werders Duell mit Borussia Dortmund an diesem Wochenende steht automatisch auch wieder Florian Kohfeldt im Mittelpunkt. Durch die angespannte sportliche Situation in Bremen, aber auch wegen der nicht enden wollenden Gerüchte, wonach der BVB den jungen Werder-Coach schon länger für einen späteren Trainerjob bei den Schwarz-Gelben im Blick hat.

Große Erfahrungen bei Borussia Dortmund sammelte Ottmar Hitzfeld (71), der 1991 mit 42 Jahren den Sprung aus der Schweiz auf den Trainerstuhl des BVB wagte – ein Alter, das für die damalige Zeit sehr jung war, wie Hitzfeld weiß, „denn damals waren die Trainer noch alle älter im Schnitt. Heute hat sich dieser Altersdurchschnitt bei den Trainern total verändert“. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER findet Hitzfeld lobende Worte für seinen 37 Jahre jungen Trainerkollegen bei Werder: „Ich finde Florian Kohfeldt sehr authentisch, wie er auftritt und mitfühlt. Wie er ruhig bleibt und auch mal laut werden kann, wobei er sich eigentlich sehr gut im Griff hat. Und er bewegt sich sehr gut an der Seitenlinie.“

„In Bremen ist es nicht so einfach“

Kohfeldt habe mit einer starken vergangenen Saison, die auf Platz 8 endete, gezeigt, „dass er sehr guten Fußball spielen lassen kann“. Dass derlei für einen Verein wie Werder Bremen keineswegs selbstverständlich ist, erleben alle Beteiligten in dieser Saison, in der vor allem durch extremes Verletzungspech von Beginn an Vieles in die falsche Richtung lief. „Es ist ja nicht immer so einfach, mit Bremen oben mitzuspielen“, sagt Hitzfeld, „und deshalb ist es durchaus schwierig für einen Trainer, die Spieler immer an ihre Leistungsgrenze zu bringen. Selbst ohne die vielen Verletzten. Bremen hat ja auch nicht immer so hohe Investitionen. Deshalb kann man schönen und erfolgreichen Fußball dort nicht als selbstverständlich ansehen.“

An so einer schwierigen Saison könne ein junger Trainer auch reifen, meint Hitzfeld, „die Erfahrungen, die er jetzt sammelt, helfen ihm für die weitere Zukunft“. Auch deshalb sei es durchaus klug von Kohfeldt gewesen, vergangenen Sommer seinen Vertrag in Bremen langfristig zu verlängern und noch nicht den Rufen größerer und finanzkräftigerer Vereine zu folgen. „Man sollte als Trainer nicht zu früh zu einem großen Klub gehen“, rät Hitzfeld, „ich finde es immer besser, wenn man als Trainer ein paar Jahre irgendwo Erfahrungen sammelt. Das ist von unschätzbarem Wert. Man kann sich sonst auch schnell die Finger verbrennen. Meine acht Jahre als Trainer in der Schweiz damals waren wertvoll für alles, was danach in Dortmund oder bei Bayern München kam.“

„Kein großer Unterschied“

Dass er Kohfeldt grundsätzlich den Sprung zu einem ambitionierteren und finanzstärkeren Klub zutraut, ist für Hitzfeld klar. „So wie er auftritt, ist das für mich gar keine Frage“, sagt er und bringt einen interessanten Aspekt ins Spiel: „Es ist eigentlich kein großer Unterschied, ob man jetzt Werder Bremen trainiert oder irgendwann vielleicht mal Borussia Dortmund. Der Trainer muss sich ja auf sein Tagesgeschäft konzentrieren. Natürlich steht man bei einem größeren Verein mehr im Mittelpunkt, man hat mehr Interviews und auch mehr Fans im Rücken – aber das ändert nicht viel an der eigentlichen Arbeit. Denn ein Trainer lebt mit seiner Mannschaft, auch mit seinen Mitarbeitern, dem Manager oder dem Präsidenten. An diesen Strukturen ändert sich nicht viel.“ Den richtigen Zeitpunkt für so einen Schritt könne man jedoch nicht planen, „das muss man spüren“.

Respekt für Trainer mit kleinem Budget

Aus seiner Sicht sei es jedenfalls „genauso schwer, Bremen zu trainieren wie zum Beispiel Borussia Dortmund“, betont Hitzfeld, „vielleicht ist es sogar noch einfacher bei einem Verein wie Dortmund, weil man ein viel höheres Budget hat und noch bessere Spieler, einfach eine größere Auswahl. Natürlich ist bei einem so großen Verein aber der Druck höher. Als Trainer habe ich aber immer einen großen Respekt vor Kollegen, die bei einem Verein trainieren, die nicht dieses große Budget haben wie die Spitzenklubs. Denn als Trainer habe ich doch lieber ein bisschen mehr Geld zu Verfügung, um noch größeren Erfolg zu haben, um Spieler kaufen oder halten zu können.“

Genau das Gegenteil erlebt Kohfeldt gerade in Bremen. Seinen besten Torschützen und Vorbereiter aus der Vorsaison, Max Kruse, konnte Werder wirtschaftlich nicht mehr zufriedenstellen. Und als immer mehr Spieler verletzt ausfielen, konnte der Verein aus finanziellen Gründen nicht die 1a-Lösungen umsetzen, sondern musste dort zuschlagen, wo es vom Budget her passte. Mit Blick auf die Wintertransferperiode zum Beispiel liegt Hitzfeld deshalb völlig richtig: Während Werder auf Leihbasis Davie Selke und Kevin Vogt von den Ersatzbänken in Berlin und Hoffenheim holte, kaufte Dortmund mal eben Erling Haaland und Emre Can. Da liegen Welten dazwischen, auch für die Trainer, die fortan mit diesen Spielern arbeiten dürfen. Hitzfeldts Rat an Kohfeldt in der Bremer Krise lautet deshalb: „Weiter souverän bleiben und versuchen, die besten Lösungen umzusetzen.“ Er wünscht seinem jungen Trainerkollegen, dass sich dessen Aufwand in der täglichen Arbeit bald auszahle. Auch wenn das gegen den BVB schwer werden dürfte.