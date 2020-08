Neuer Co-Trainer im Team von ­Florian Kohfeldt: Danijel Zenkovic. (nordphoto)

Zell am Ziller. Keine teuren Autos, kein schneller Gang über den Parkplatz. Für Werders Profis ist in diesen Tagen wieder das Fahrrad das Verkehrsmittel der Wahl, wenn es im Zillertal zum Trainingsplatz geht. Danijel Zenkovic dagegen muss sich nicht wirklich umstellen, der neue Assistenten von Cheftrainer Florian Kohfeldt rollt auch in Bremen gern auf zwei Rädern zum Weserstadion. Überhaupt ist der engagierte Österreicher gut angekommen, wenn man seinen Vorgesetzten reden hört.

„Er hat sich gut eingebracht. Es macht sehr viel Spaß, wir diskutieren viel im Trainerteam“, sagt Kohfeldt über die bisherige Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Wochen. Auch jetzt in Zell am Ziller werden die Köpfe regelmäßig zusammengesteckt. „Wir reden viel über Fußball, über Übungen im Training. Er bringt neuen Input mit, ein Stück weit die Philosophie von RB Salzburg, was das Spiel gegen den Ball angeht.“ Der 33-jährige Zenkovic hat im Laufe seiner noch jungen Karriere bereits in den Jugendabteilungen von eben RB Salzburg und Ajax Amsterdam gearbeitet, zuletzt war er Co-Trainer und Sportkoordinator beim österreichischen Überraschungsteam TSV Hartberg, das die Europa League erreichte.

Was ist ein Lochpass?

Florian Kohfeldt genießt es, all das Wissen aus diesen Erfahrungen anzuzapfen. „Er hat einen guten Blick für neue Trainingsübungen, das macht viel Spaß“, lobt der Chef seinen neuen Co-Trainer. Lediglich bei der Verständigung müsse noch nachgebessert werden, wie Kohfeldt augenzwinkernd erzählte. „In der Mannschaft ist Danijel auf einem guten Weg, hat viele Einzelgespräche geführt. Mein Eindruck ist, dass er gut ankommt bei den Jungs. Woran wir noch ein bisschen arbeiten müssen, ist sein Hochdeutsch“, sagte Kohfeldt. Die Bedeutung von Begriffen wie Wechsel- oder Lochpass sei nicht jedem auf Anhieb klar gewesen. Der Werder-Coach kann aber alle Unklarheiten für echte Nordlichter beseitigen. „Ein Wechselpass ist auf gut Deutsch eine Spielverlagerung, ein Lochpass ein Ball in die Schnittstelle.“