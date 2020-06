Beim Hinspiel in Wolfsburg trafen Milot Rashica und Leonardo Bittencourt für Werder. (nordphoto)

Beim 3:2-Hinspielsieg in Wolfsburg war er mit zwei Toren der Matchwinner, für das Rückspiel ist Milot Rashicas Einsatz gefährdet. Ob Werders Flügelstürmer am Sonntag (13.30 Uhr) auflaufen kann, entscheide sich kurzfristig, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Bei der jüngsten 0:3-Niederlage gegen Frankfurt wurde Rashica nur eingewechselt, weil er mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte und geschont werden sollte. Mit der Schonung klappte es allerdings nicht, denn Rashica bekam einen Schlag auf den Knöchel. Das Abschlusstraining am Sonnabend soll er absolvieren und danach müsse entschieden werden, ob und wie lange Rashica spielen könne, sagte Kohfeldt.

Wenn es die Fitness zulässt, dürfte Rashica in der Startelf stehen – nicht nur wegen der Erinnerungen ans Hinspiel, sondern auch weil Werder dringend mehr Torgefahr benötigt. Rashica strahlte diese zuletzt zwar auch nicht mehr aus, hat aber immerhin schon bewiesen, dass er Spiele entscheiden kann. Als Alternative stünde Fin Bartels bereit, der gegen Frankfurt sein Startelf-Comeback gab. Oder auch Youngster Nick Woltemade. „Nick wird dauerhaft im Kader stehen und zu Einsätzen kommen. Die Frankfurter haben nach seiner Einwechslung das eine oder andere Mal Hallo gesagt, aber er ist sehr stabil geblieben. Er ist ein außergewöhnliches Talent“, sagte Kohfeldt, fügte aber sogleich hinzu: „Man sollte nicht alles auf seinen Schultern abladen. Er wird jetzt nicht fünf Spiele von Anfang an machen, aber er ist ein wichtiges Element in unserem Spiel geworden.“

Gegen Frankfurt erzeugte das Bremer Offensivtrio mit Bartels, Davie Selke und Yuya Osako kaum Torgefahr. Gut möglich, dass Josh Sargent gegen Wolfsburg als vordere Spitze wieder Selke ablöst. Leonardo Bittencourt - der Siegtorschütze gegen Freiburg und Schalke traf übrigens auch beim Hinspiel in Wolfsburg - wurde wegen seiner Beckenprellung am Mittwoch nur eingewechselt, dürfte aber gegen Wolfsburg wieder in die Startelf rücken, sofern die Verletzung ihm keinen Strich durch die Rechnung macht. Osako konnte seine Chance nicht nutzen.

In der Defensive dürfte es trotz der drei Gegentore kaum Umstellungen geben. Torwart Jiri Pavlenka, Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie, Kevin Vogt als Pendler zwischen Abwehrkette und defensivem Mittelfeld, Kapitän Niklas Moisander sowie Milos Veljkovic sind in der Abwehr normalerweise gesetzt. Gleiches gilt für Maximilian Eggestein und Davy Klaassen im Mittelfeld. Auf der linken Seite könnte Ludwig Augustinsson nach seinem Kurzeinsatz gegen Frankfurt erstmals seit seiner Muskelverletzung wieder von Anfang an spielen. Der Schwede steht in der Offensive für mehr Flanken als Konkurrent Marco Friedl.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Vogt, Moisander, Augustinsson - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Rashica, Sargent