Josh Sargent (hier im Zweikampf mit Kevin Akpoguma) konnte die Bälle im Sturmzentrum nicht, wie erhofft, behaupten. (nordphoto)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt musste im Vergleich zum Sieg in Düsseldorf nur auf einer Position tauschen: Für den gesperrten Niklas Moisander verteidigte Milos Veljkovic. Die angeschlagenen Kevin Vogt und Leo Bittencourt wurden rechtzeitig fit. Hoffenheim dagegen nahm gleich vier Änderungen vor: Für Ilhas Bebou und Dennis Geiger (beide Bank) sowie die kurzfristig ausgefallenen Havard Nordtveit und Konstantinos Stafylidis begannen Kevin Akpoguma, Steven Zuber, Pavel Kaderabek und Munas Dabbur.

Beide Mannschaften wählten ähnliche Grundordnungen: Werder entschied sich auch in Ermangelung an Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen wieder für eine Dreierkettenformation, mit den Innenverteidigern Ömer Toprak, Vogt und Veljkovic sowie den Flügelspielern Bittencourt und Marco Friedl. Vor der Abwehr agierte Nuri Sahin, auf den Halbpositionen wie gewohnt Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Milot Rashica spielte etwas zurückgezogen auf der Zehn und Joshua Sargent im Angriffszentrum. Werder agierte also in einem 3-6-1.

Das Auswärts-Hoffenheim

Auch die Gäste stellten wieder auf Dreierkette um, nachdem Trainer Alfred Schreuder in den vorherigen Partien im 4-3-3 aufgestellt hatte. Allerdings beorderte der Niederländer zwei klare Spitzen in den Angriff, Hoffenheim spielte also im 3-5-2 - also in jener Außenseiter-Ausrichtung, die die TSG zu einer sehr unangenehmen Auswärtsmannschaft macht. Weit weg von der heimischen Arena, wo das aus den Nagelsmann-Jahren verwöhnte Publikum schnell murrt und mehr Offensivfußball erwartet, spulten die Gäste routiniert ihr Pensum runter. Nach einer zerfahrenen Anfangsphase mit vielen kleinen Fouls zog sich Hoffenheim bis an die Mittellinie zurück und überließ Werder den Ball und die Spielkontrolle.

Die Gäste blieben in diesen Moment ungeheuer kompakt und ließen keinen Raum in und zwischen den Ketten sowie hinter der letzten Linie, die nah genug am eigenen Tor stand, um Tiefenzuspiele erst gar nicht zuzulassen. Zuspiele ins Zentrum und damit ins Hoffenheimer Pressing hinein versuchte Werder so gut wie gar nicht und musste stattdessen immer früh den Weg über die Flügel suchen, um weiter kontrolliert in Richtung gegnerisches Tor zu kommen. Dort begannen dann aber die teilweise massiven Probleme der Mannschaft im eigenen Ballbesitz.

Keine Dynamik und kein Tempo

Über Verlagerungen konnten die Bremer das Spielfeld ein paar Mal gut öffnen, gerade über die rechte Seite, wo Bittencourt sehr hoch stand und an der Abseitslinie lauerte. Toprak schob, wie schon gegen Düsseldorf, immer wieder gut nach oder dribbelte gleich mit dem Ball am Fuß tief in die gegnerische Hälfte. Rund 40 Meter vor dem Tor und an der Seitenlinie festgedrückt verebbte dann aber jeglicher Anflug an Tempo und Dynamik rapide. Hoffenheim stellte schnell Überzahl her, Werder musste wieder abbrechen und hintenrum spielen. Im Ansatz gefährlich wurde es für die Gäste nur, wenn Rashica gefunden wurde und der sich schnell drehen und dann in Richtung Tor ziehen konnte wie bei zwei, drei guten Bremer Umschaltaktionen.

Ansonsten zeigte die Mannschaft die mittlerweile schon bekannten Schwächen gegen einen tiefstehenden Gegner. Obwohl Hoffenheims Angreifer die Bremer Innenverteidiger und auch Sahin mit ihrem Deckungsschatten beschäftigten, konnte Werder ganz gut aufbauen, fand über die Achter und Rashica, der sich tiefer anbot, den Weg ins Angriffsdrittel. Dort konnte Werder die 4:3-Überzahl im Mittelfeldzentrum durch den zurückgezogenen Rashica gut nutzen - vor dem gegnerischen Tor kam die Unterzahl dann aber im Gegenzug auch voll zum Tragen.

Keine gute Strafraumpräsenz

Werder spielte im Prinzip nur Unterzahl-Angriffe, rückte bei Flanken oder versuchten Zuspielen hinter die Kette nicht entschlossen nach und bekam so überhaupt keine Strafraumpräsenz zustande. Hatte Werder in wenigen Momenten zumindest Gleichzahl an und um dem Hoffenheimer Strafraum, dann traf der Ballführende garantiert die falsche Entscheidung, flankte zu früh statt noch zu dribbeln oder zu passen oder schoss aufs Tor statt den Pass in die Tiefe zu versuchen.

Deshalb blieb Werder in der ersten Halbzeit ohne nennenswerte Torchance, die einzige Annäherung gelang nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Immerhin funktionierten aber die Abläufe nach Ballverlusten und überhaupt im Hoffenheimer Ballbesitz ziemlich gut. Das Gegenpressing wurde sauber ausgelöst und abgesichert, Werder erstickte damit die geplanten Hoffenheimer Konter schon im Keim. Und auch im geordneten Aufbau bekamen die Gäste frühen und aggressiven Bremer Druck zu spüren.

Florian Grillitsch als Sechser vor der Abwehr war von Rashica zugedeckt, Sebastian Rudy und Christoph Baumgartner postierten sich zwar etwas asymmetrisch versetzt - der Österreicher rückte links noch eine Spur höher auf als Rudy -, wurden aber fast nie gefunden. Stattdessen spielten die Gäste notgedrungen einen langen Ball nach dem anderen in die Spitze, der dann aber auch schnell wieder weg war. Auch der Bremer Umgang mit dem Beinahe-Rückstand nach Andrej Kramaric' dicker Chance war gut, nach ein paar Minuten hatte Werder das Spiel und den Gegner wieder im Griff.

Zu viele falsche Entscheidungen

In der zweiten Halbzeit blieb zunächst alles beim Alten, die Gäste waren weiter auf Torsicherung aus und lauerten auf den einen Bremer Fehler. Allerdings traute sich Hoffenheim nun auch mal längeren Ballbesitz zu, rückte dafür geschlossen und höher nach. Besonders Baumgartner kam das zugute, der einige gute Szenen hatte. Die Partie wurde deshalb ausgeglichener und Werder bekam die eine oder andere Kontergelegenheit. Aber auch hier blieb es dabei, dass im entscheidenden Moment die falschen Optionen gewählt wurden. Auffällig waren die vielen Fernschussversuche, obwohl ein Mitspieler gerade hinterlaufen hatte und bei einem Pass womöglich in den Rücken der Abwehr gekommen wäre.

Werders Achter rückten im Aufbau nun weiter nach vorne, dafür agierte die Flügelspieler tiefer. Mit langen Zuspielen auf Sargent und dessen Ablagen auf Eggestein und Klaassen sollte so wohl etwas mehr Dynamik erzeugt werden, allerdings war Sargent wie schon in Düsseldorf ziemlich neben der Spur und verlor zu viele dieser Bälle. Mit der Einwechslung von Sargis Adamyan zog Schreuder Baumgartner noch eine Spur weiter nach vorne und bekam von Werder kurz darauf den Führungstreffer nach einem an sich harmlosen Standard geschenkt.

So droht der Abstieg

Kohfeldt reagierte sofort mit dem Doppelwechsel: Yuya Osako und Fin Bartels kamen für Sahin und Sargent. Werder blieb aber zunächst bei seiner Grundordnung. Eggestein rückte auf die Sechs, Bartels auf die Eggestein-Position im rechten Halbfeld und Osako ersetzte Sargent im Angriffszentrum. Die ordentliche Phase unmittelbar vor dem Rückstand mit einem Hauch von Torgefahr war aber wie abgeschnitten, Hoffenheim igelte sich nun wieder tiefer hinten ein und brachte mit Bebou seinen schnellsten Spieler für mögliche Umschaltaktionen.

Ein langer Ball, eine simple Kopfballablage der Gäste und ein Kommunikationsproblem zwischen Vogt und Veljkovic bescherten Hoffenheim einen Konter und die Vorentscheidung. Kohfeldt wollte mit Claudio Pizarro und der Umstellung auf eine Verlegenheits-Viererkette gerade volles Risiko gehen und wurde gleich bei der ersten Aktion nach der Spielunterbrechung kalt erwischt: Nach einem Einwurf verpasste Friedl das Kommando zur Umstellung offenbar, rückte nicht ein und Hoffenheim hebelte durch mit einem Pass durch das komplett offene Zentrum die Bremer Abwehr aus.

Insgesamt siegte Hoffenheim um mindestens ein Tor, eher um zwei Tore zu hoch. Verdient war der Erfolg der Gäste aber. Sie leisteten sich in der Defensive kaum einen Fehler und benötigten für ihre drei Tore nur fünf Chancen. Werder spielte gegen den Ball lange zeit grundsolide und darf in so einer Partie gegen einen eher spröden Gegner auch niemals drei Gegentore kassieren. Das eigentliche Problem bleibt aber die Offensive. Da fehlt es gerade im letzten Drittel seit einiger Zeit schon an allen Ecken und Enden. Verbessert sich die Mannschaft dabei nicht signifikant, wird der Klassenerhalt nahezu unmöglich.