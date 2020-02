Es war eine der großen Fragen am vergangenen Sonnabend: Wieso eigentlich hatte Yuya Osako wieder von Beginn an gespielt? In der Bundesliga hat der Japaner schon lange nicht mehr überzeugen, trotzdem schenkte ihm Trainer Florian Kohfeldt auch jetzt wieder das Vertrauen. „Er hat vor zehn Tagen im Pokalspiel gegen Dortmund sehr, sehr viele Argumente für sich geliefert. Deshalb habe ich mich wieder für ihn entschieden", begründete Werders Cheftrainer seinen Entschluss. "Er war der Spieler, der einfach die Körperlichkeit haben sollte, die Bälle zu sichern, als Konteranspielstation, um die anderen nachrücken zu lassen. Es waren also rein fachliche, sportliche Gründe, die dafür gesprochen haben, ihn aufzustellen."

Aufgegangen ist der Plan überhaupt nicht. Osako lieferte erneut eine enttäuschende Leistung ab. Gerade einmal 23 Prozent seiner Zweikämpfe gewann der 29-Jährige - ein miserabler Wert. Vor dem 0:1 scheute er ein Duell mit dem Gegenspieler komplett und stellte lieber die Arbeit gänzlich ein. Auch beim 0:2 sah er nicht gut aus. Und als wäre das alles nicht genug, verlor er in etlichen Situationen den Ball. Kurzum: In Zeiten des Abstiegskampfes scheint Osako auf der Bank wesentlich besser aufgehoben als auf dem Rasen. Das untermauert auch der Blick in die Vergangenheit, denn schon vor zwei Jahren blieb er bei seinem damaligen Arbeitgeber 1. FC Köln in der Krise vieles schuldig und scheiterte an der Herausforderung Klassenerhalt. Nach seinem Wechsel an die Weser sollte er Werders großer Hoffnungsträger sein, angedeutet hat er seine Klasse viel zu selten.

Florian Kohfeldt vermied es, seinen Spieler öffentlich zu kritisieren. Obwohl es genügend Anlass dazu gegeben hätte, beließ er es bei einer diplomatischen Aussage: "Es hat nicht alles bei ihm funktioniert, das ist ja gar keine Frage, und bei dem ersten Gegentor hängt er natürlich mit drin", sagte der Bremer Coach. "Das war ein Aufmerksamkeitsfehler von ihm.“ Es war nicht der erste, doch die Werder-Verantwortlichen sollten sich fragen, wie viele weitere davon das Team noch vertragen kann. Allzu überraschend dürfte die Antwort nicht ausfallen.