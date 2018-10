Der Gegner in Stichpunkten:

Wolfsburg hat im 4-3-3 die fast perfekte Grundordnung gefunden

Camacho ist der Schlüsselspieler

Große Zwischenräume laden den Gegner ein

Was macht Werder gegen die Mannorientierungen?

Das Spiel gegen den Ball:

Bruno Labbadia hat sich in dieser Saison recht eindeutig auf ein 4-1-4-1 gegen den Ball festgelegt. Das ist zunächst wenig spektakulär, in einem entscheidenden Detail aber sehr wichtig für die Stabilität der Mannschaft: Die Grundordnung ist ziemlich gut ausgerichtet auf die Stärken der einzelnen Spieler. In der abgelaufenen Saison probierte es Labbadia noch mit der Doppel-Sechs oder einer Dreierkette in der Abwehr.

Drei zentrale Stilmittel bevorzugt die Mannschaft in ihren Defensivabläufen: Erstens wird der Gegner mindestens in einem Mittelfeld-, eher sogar in einem durchaus aggressiven Angriffspressing erwartet. Die Flügelstürmer pressen dabei auf die Innenverteidiger und sogar den Torhüter durch, der Mittelstürmer versperrt den Sechserraum. Dahinter rücken die Achter zum Teil sehr ballorientiert auf und stellen das zweite Element her: Klare Mannorientierungen. Mit den fünf offensiven Spielern geht Wolfsburg in eine Art Manndeckung über und vernachlässigt dabei falls nötig auch fast komplett die ballferne Seite. Das Zentrum soll, drittens, damit geschlossen oder wenigstens mit genug Spielern besetzt sein, um den direkten Weg ins Angriffsdrittel zu erschweren.

Abgesichert wird diese durchaus riskante Vorgehensweise von einem klassischen Sechser. Ignacio Camacho hat wegen diverser Verletzungen in der letzten Saison wenig gespielt und erscheint deshalb wie ein Neuzugang. Der Spanier ist aber der entscheidende Akteur aller Defensivüberlegungen der Wölfe. Camacho ist bärenstark in seiner Entscheidungsfindung, antizipiert gut, ist ein echter Staubsauger vor der Abwehr, der zum Teil sehr weit aus seiner Position herausrückt.

Verstärkt werden die Effekte durch situative Umstellungen beziehungsweise Anpassungen der Grundordnung, etwa wenn Labbadia auf ein 4-2-2-2 umstellt und damit das Anlaufverhalten mit zwei Angreifern ändert und mit einem zurückfallenden Achter auf Höhe von Camacho das Zentrum noch mehr schließt.

Das Spiel mit dem Ball:

Ähnlich wie in der Defensivbewegung gibt es auch für die Offensive einige klare Schlagwörter oder Prinzipien, an denen sich Wolfsburg orientiert. Der Ballvortrag ist nicht gekennzeichnet durch eine besonders geduldige Zirkulation oder die Einbindung vieler Spieler. Stattdessen versucht Wolfsburg, seine Angriffe sehr direkt in die Spitze oder auf die Flügel zu spielen und dabei mehrere Linien zu überspielen.

Durch den Wegfall des klassischen Zehners aus dem früheren Rauten-4-4-2 oder dem 4-2-3-1 umgeht die Mannschaft dieses Loch im offensiven Zentrum durch mehrere Mechanismen: Camacho ist als Sechser vor der Abwehr sehr geschickt darin, sich im Rücken der ersten Pressinglinie freizumachen und als Anspielstation zu dienen. Der erleichtert wiederum den Innenverteidigern das Passspiel oder sogar das Andribbeln. Robin Knoche und Anthony Brooks sind durchaus gewillt, auch mit dem Ball am Fuß aufzurücken und dort dann die Folgeaktion zu starten.

Die sieht in der Regel entweder ein vertikales Zuspiel auf den ballnahen Flügel vor oder aber eine diagonale Verlagerung auf die ballferne Seite. Vorbereitet wird dies durch das Einrücken des Flügelspielers, der seinen Gegenspieler entweder mitzieht oder aber kurz dessen Fokus auf sich zieht, um Platz und Zeit zu schaffen für den nachschiebenden Außenverteidiger oder den Achter, die die eigentlichen Passempfänger sind. Entweder spielen Achter, Mittelstürmer und Außenverteidiger den Angriff dann im Dreieck bis ins Angriffsdrittel durch oder aber der Außenverteidiger/Achter flankt schnell ins Zentrum, wo der sehr präsente Wout Weghorst lauert.

Insgesamt erscheint das Offensivspiel sogar etwas weniger riskant als das Spiel gegen den Ball. Entweder geht es direkt in die letzte Linie und dort dann auf Verlängerungen oder zweite Bälle oder aber der Ball wird gesichert. Mit Camacho, Maximilian Arnold oder Yunus Malli ist im Zentrum dafür genug technische Qualität vorhanden, mit Josip Brekalo Dribbelstärke auf dem linken Flügel und mit Renato Steffen ein Spieler, der auch aus einer tieferen Position an und in den gegnerischen Strafraum durchläuft.

Was bedeutet das für Werder?

Durch die Rochaden der Spieler soll der Gegner aus seiner Ordnung gezogen und ins Laufen gebracht werden. Entscheidet sich Werder in seinem möglichen 4-3-3 dazu, die Formation des Gegners nicht nur zu spiegeln, sondern ebenfalls mit Mannorientierungen zu arbeiten, dürfte es recht schnell zu Zuordnungsproblemen kommen, wenn der jeweilige Gegenspieler nicht konsequent verfolgt werden soll. Besser sollte das klassische Übergeben der Spieler in den Raum passen, um Wolfsburgs Idee nicht zu sehr auf den Leim zu gehen.

Als zentraler Ankerpunkt nicht nur in der Defensive, sondern auch im Spiel mit dem Ball sollte Camacho ein klarer Bestandteil vieler Bremer Überlegungen sein. Die Kontrolle des Sechserraums oder wenigstens das schnelle Herausrücken auf Camacho, um den nicht aufdrehen zu lassen, dürfte wichtig werden.

Wolfsburgs Pressing in den ersten beiden Linien funktioniert gut, dahinter hat die Mannschaft aber einige Schwächen gezeigt. Weil die Viererkette nicht sauber nachschiebt, entsteht oft ein großes Loch zwischen den offensiv anlaufenden Spielern und der Restverteidigung. Werder dürften sich einige gute Räume bieten, sobald das gegnerische Pressing (kontrolliert) überspielt wurde.

Dazu kommt eine nicht eben groß ausgeprägte Risikobereitschaft der Innenverteidiger. Die nehmen zurückfallende Bewegungen der gegnerischen Stürmer nicht gerne auf, sondern bleiben in ihrer Position. Gerade in diesen Zonen vor der Abwehr fühlt sich Werder mit seinen schlauen Spieler wie Max Kruse, Yuya Osako oder den Achtern sehr wohl und sollte von dort aus gefährlich werden können.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: