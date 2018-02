GER, 1.FBL, VFL Wolfsburg vs Werder Bremen (nph / kokenge und DPA, nordphoto)

Ausgeglichene Gesamtbilanz:

In bisher 41 Bundesligaspielen gab es 16 Werder-Siege, 17-mal gewannen die Wölfe, bei 74:72 Toren für Wolfsburg. Nimmt man die sechs Duelle im DFB-Pokal dazu, dann führt Werder die Bilanz an: Bremen siegte in allen bisherigen Aufeinandertreffen im Pokal. Werder ist seit vier Spielen in der Bundesliga unbesiegt, nach drei Siegen folgte das 1:1 aus dem Hinspiel.

Mini-Rekord für Werder:

Werder gewann die letzten beiden Heimduelle (3:2 und 2:1) gegen Wolfsburg und würde bei einem Sieg erstmals gegen den VfL drei Heimsiege in Folge feiern.

Gegentorflut gegen die Wölfe:

Trotz der zuletzt guten Bilanz kassierte Werder in den letzten 14 Bundesligaduellen mit den Wölfen immer mindestens einen Gegentreffer und insgesamt 33 Tore, also knapp 2,4 pro Spiel. Überhaupt ist Wolfsburg gegen Werder ganz besonders treffsicher: Gegen keinen anderen Bundesligisten trafen die Wölfe öfter als gegen Bremen (74-mal in 41 Bundesligaspielen).

Die Remis-Experten:

Das 1:1 aus der Vorwoche gegen den VfB Stuttgart war die zwölfte Punkteteilung der Wolfsburger in dieser Saison. Mit dem 13. Remis würde der VfL seinen Vereinsrekord (für eine komplette Spielzeit) einstellen.

Kohfeldts starke Heimbilanz:

Unter Florian Kohfeldt ist Bremen zu Hause unbesiegt: In der Liga gab es zwei Siege und drei Remis, im Pokal-Achtelfinale einen Sieg gegen Freiburg. Länger ohne Niederlage blieb Werder zuletzt von November 2014 bis Februar 2015 (sieben Pflichtspiele). Und: Kohfeldt gewann in elf Partien mit Werder öfter (viermal) als Martin Schmidt in 17 Partien mit den Wölfen (dreimal).

Endlich auswärts erfolgreich:

Schmidt wartete bis vor zwei Wochen auf seinen ersten Auswärtssieg mit dem VfL - im Derby gegen Hannover war es dann soweit (1:0). Im achten Anlauf gelang mit Schmidt ein Erfolg in der Fremde. 2018 ist Wolfsburg auswärts sogar noch ohne Gegentor: Vor dem Sieg in Hannover gab es ein 0:0 in Dortmund.

Starke Abwehrreihen und Keeper:

Bremen kassierte bisher nur 26 Gegentreffer, Wolfsburg sogar erst 25. Damit sind beide in den Top-Fünf in der Bundesliga vertreten. Werder-Keeper Jiri Pavlenka und Wolfsburgs Koen Casteels parierten jeweils 77 Prozent der Bälle auf ihr Tor und führen damit dieses Ranking an.

Einmal richtig eingeschenkt:

Bei der 2:7-Heimniederlage gegen Werder im September 1999 kassierte Wolfsburg das einzige Mal in seiner Bundesligageschichte mehr als sechs Gegentore.

