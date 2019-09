Der Wechsel von Martin Harnik zum Hamburger SV ist so gut wie perfekt. Nach dem Vormittagstraining erklärte HSV-Trainer Dieter Hecking in einer Medienrunde: „Ich freue mich, dass wir uns, vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, mit Martin Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen.“

Der Stürmer wird zunächst für ein Jahr von Werder an den Zweitligisten ausgeliehen. Steigen die Hamburger in die erste Liga auf, greift laut „Bild“ eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von eine Million Euro. Während der Leihphase soll der HSV die Hälfte von Harniks Gehalt übernehmen, also rund eine Million Euro. Hecking betonte: „Wir haben uns im Vorfeld viel mit dieser Option beschäftigt. Martin hat selbst sehr viel dazu beigetragen, dass der Wechsel zu Stande kommen kann. Das zeigt, dass er den Schritt nach Hamburg unbedingt machen will.“

Harnik war im Sommer 2018 zu Werder zurückgekehrt. In der vergangenen Saison bestritt er 22 Pflichtspiele für die Bremer und traf dabei siebenmal. Vor der neuen Spielzeit erklärte Trainer Florian Kohfeldt jedoch, dass der 32-Jährige weit von einem Startelfplatz entfernt. Harnik konnte sich daher einen neuen Verein suchen und hat ihn nun gefunden. Der Wechsel um HSV bedeutet für ihn zugleich die Rückkehr in seine Heimatstadt Hamburg.