Die Vorbereitungsphase war mit fast sechs Wochen vergleichsweise lang. Und intensiv sei sie auch gewesen, sagt Konrad Fünfstück, der Trainer von Werders U23, die an diesem Freitag mit einem Heimspiel gegen den HSC Hannover in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Nord startet (19.30 Uhr/Stadion Platz 11). „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt der Coach. Drei Testspiele hat sein Team in den vergangenen Wochen bestritten und dabei gegen den TB Uphusen (Oberliga/4:2), Rot-Weiß Essen (Regionalliga/2:0) und Blau-Weiß Lohne (Landesliga/3:1) drei Siege eingefahren.

„Die Jungs haben die Vorgaben spielerisch gut umgesetzt“, sagt Konrad Fünfstück. Offensiven Fußball möchte der 39-Jährige spielen lassen. Sein Team soll den Gegner früh stören. Chancen kreieren. Zum Abschluss kommen. Entsprechend waren dies auch die Trainingsinhalte der vergangenen Wochen. Beim jüngsten Testspiel gegen Lohne, in dem Fünfstück auch wieder auf den von den Profis zurückgekehrten Benjamin Goller zurückgreifen konnte, haperte es zwar ein wenig im Abschluss, die Art und Weise aber, wie die U 23 in der Partie offensiv aufgetreten ist, sorgte für Zufriedenheit im Bremer Lager.

Neuzugang Belal Halbouni

„Man muss solche Vorbereitungsspiele immer differenziert und unter verschiedenen Aspekten betrachten“, sagt Konrad Fünfstück, der personell in nächster Zeit lediglich auf Innenverteidiger Manasse Fionouke (Kreuzbandriss) verzichten muss, dafür in Neuzugang Belal Halbouni aber auch einen weiteren Innenverteidiger dazubekommen hat. Der 20-jährige Halbouni war zuletzt für den kanadischen Klub FC London aktiv und hatte im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Ein Kandidat für die Startelf ist Halbouni derweil noch nicht. Fünfstück versteht die Verpflichtung als Projekt, „Belal muss erst mal ankommen in Bremen“, sagt er, „wir geben ihm alle Zeit, die er braucht“.

Projektarbeit leistet der ehemalige Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern auch mit Blick auf die Bundesligamannschaft. Werders U 23 ist die Talentschmiede, „als zweite Mannschaft haben wir den klaren Auftrag, der Lizenz-Mannschaft zuzuarbeiten“, sagt Konrad Fünfstück. In der Umsetzung heißt das, dass sich der eine oder andere Profi in der Regionalligaelf mal etwas Spielpraxis holen wird, wie in der Hinrunde werde es da entsprechende Absprachen geben, sagt Fünfstück. Gleichzeitig gehe es ihm aber auch darum, junge Talente ans Profiteam heranzuführen und für die Bundesliga attraktiv zu machen. So wie es zuletzt Anfang Februar mit Julian Rieckmann gelungen sei, der es im Bundesligaspiel in Augsburg in den Spieltagskader geschafft habe.

Echte Prüfung zum Auftakt

Ob es an diesem Wochenende Abstellungen von Spielern in die eine oder andere Richtung geben wird, vermochte der Coach am Donnerstag noch nicht zu sagen, „dafür ist es noch zu früh“. Was Fünfstück aber weiß, ist, dass der kommende Gegner HSC Hannover in diesem Jahr bereits zwei Pflichtspiele absolviert und die Rote Laterne zwischenzeitlich an den Heider SV abgegeben hat. Der Abstiegskandidat setzte sich zunächst gegen die U 23 des Hamburger SV mit 2:0 durch und trotzte dann dem BSV Rehden ein torloses Remis ab. „Der HSC hat sich personell noch mal verstärkt und tut alles, um die Klasse zu halten“, warnt Konrad Fünfstück. Zu den besagten Verstärkungen gehört unter anderem der Nigerianer Solomon Okoronkwo (39 Erst- und 56 Zweitligaspiele), der früher auch schon für Hertha BSC, Sandhausen oder Erzgebirge Aue auf Torejagd ging. Nun soll der 32-Jährige den HSC zum Ligaverbleib schießen.