Vor dem Regionalliga-Heimspiel seiner U23 gegen den SC Weiche Flensburg an diesem Mittwoch (19 Uhr) steht Werder-Coach Sven Hübscher vor einer sehr sportlichen Aufgabe. Denn wer aus dem Profikader zum Nachwuchsteam stößt, erfährt Hübscher erst am Morgen. „Solange ist unser Kader komplett offen“, sagt der 39-Jährige. Ein Problem hat er damit aber nicht: „Dann basteln wir schon etwas zusammen.“ So ist das nun mal: Solange Unklarheiten im Profikader bestehen, wird nicht über Abstellungen entschieden. Ohne Frage ist die Arbeit der U23 aber nicht nur abhängig von den Leihgaben. Sie wird durch die Ungewissheit beeinträchtigt. Es macht schließlich einen Unterschied, ob das Team wie zuletzt auf Spieler wie Manuel Mbom, Joshua Sargent, Jan-Niklas Beste und Fridolin Wagner zurückgreifen kann oder nicht.

Eine optimale Vorbereitung auf das Spiel gegen den amtierenden Meister der Regionalliga Nord sieht vermutlich anders aus. Allerdings hat Weiche Flensburg anscheinend etwas von seiner alten Stärke verloren. Zwar besiegte das Team in der 1. DFB-Pokal-Runde überraschend den Zweitligisten VfL Bochum – und tritt deshalb Ende Oktober gegen Werders Profis an. In der Liga tat sich Weiche indes lange schwer. Erst das knappe 2:1 gegen das Schlusslicht Rehden glich die Bilanz aus und ließ Weiche auf Platz acht klettern. „Sie sind jetzt nur drei Punkte hinter uns, es ist alles eng beieinander“, sagt Hübscher. Sein Team belegt derzeit den dritten Rang, mit elf Zählern. Gelingt der U23 der dritte Sieg in Folge, könnte sie sich in der Spitzengruppe festsetzen. Der Erfolg am Abend dürfte allerdings von den Personalentscheidungen des Morgens abhängig sein.